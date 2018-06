Pronostico Belgio-Tunisia | 23-06-2018 e Analisi

Pronostico Belgio vs Costa Rica - Amichevole Internazionale 11-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Belgio-Costa Rica, Lunedì 11 Giugno 2018. Lukaku segnerà ancora una volta? Belgio–Costa Rica, lunedì 11 giugno. E’ un test importante per entrambe in vista del Mondiale russo che avrà inizio giovedì 14 giugno con la sfida tra Russia e Arabia Saudita. Come arrivano Belgio e Costa Rica? I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 3-0 con l’Egitto e non perdono in ...