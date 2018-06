Primo decreto contro la pubblicità del gioco d' azzardo

Decreto Dignità : Di Maio annuncia il nome del suo Primo provvedimento da ministro : Decreto Dignità : così si chiamerà il primo atto da ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio . Un provvedimento in quattro punti che ha un solo obiettivo, quello di "ristabilire i diritti sociali dei cittadini" perché "la Dignità dei cittadini deve tornare al primo posto", secondo quanto afferma il vicepresidente del Consiglio in un post pubblicato sul blog delle stelle.Continua a leggere

Solo un decreto legislativo a Primo Cdm : 21.50 Matteo Salvini ha presieduto il suo primo Consiglio dei Ministri in qualità di "vicepremier anziano" sostituendo il premier Conte, in viaggio per il Canada dove parteciperà al G7. Non ci sono state nomine, Solo un decreto legislativo in scadenza. Salvini ha nominato il suo capo di gabinetto: la scelta è caduta sul prefetto di Bologna, Piantedosi. Restano al palo le nomine agli Enti di Stato, dei sottosegretari e dei viceministri i cui ...