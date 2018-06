Prevertice di Bruxelles | per l' Italia obiettivo 500 milioni

huffingtonpost

(Di venerdì 22 giugno 2018) C'è una battaglia di testimonianza, buona ad uso interno, per dimostrare che l'non arretra, mantiene il punto e insiste nel chiedere la revisione del Regolamento di Dublino per ciò che concerne l'obbligo di accoglienza per il Paese d'approdo. Ma sia Palazzo Chigi che la Farnesina, oltre che il Quirinale, sanno bene, per i frenetici negoziati sottotraccia di questi giorni e ore, che non solo domenica prossima nel vertice informale di- dovrebbero prendere parte i capi di Stato e di governo di Germania, Francia,, Spagna, Austria, Bulgaria, Malta e Grecia - ma soprattutto nell'appuntamento che conta per davvero, il Consiglio europeo del 28-29 giugno, la richiestana sarà, magari infiorettata con promesse su un indistinto futuro, rispedita al mittente.Perché ad opporsi non sarà solo il "nemico francese", al secolo Emmanuel ...