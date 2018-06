Prati | scooter contro auto nella notte | muoiono due giovani

newsgo

(Di venerdì 22 giugno 2018) Due ragazzi sono morti la scorsain un incidente stradale avvenuto all’una circa in Lungotevere della Vittoria all’altezza del civico 11/B. Per cause in corso di accertamento, i due, un uomo di 29 anni e una donna si 25, a bordo di unoHonda Sh si sono scontrati con una Mercedes Classe … L'articolodueproviene da NewsGo.