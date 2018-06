Più stagioni di Lucifer su Netflix sono possibili? E spunta l’ipotesi di un episodio

optimaitalia

(Di venerdì 22 giugno 2018) Dopo una quarta stagione disu, c'è latà che la serie possa continuare ancora sulla piattaforma? Come è stato anticipato in precedenza,dieci gli episodi che comporranno4. Gli showrunners non escludono comunque la speranza di poterne produrre altri.Infatti la prima tranche della quarta stagione era stata originariamente pensata per introdurre una storia ancora più grande, da espandere nella seconda parte - questo nel casofosse stata rinnovata da Fox con 20-22 episodi. Stando ai piani di Joe Henderson e Ildy Modrovich, gli ulteriori dieci potrebbero funzionare per un'eventuale quinta stagione. Del resto, i creatori della serie tratta dai fumetti Vertigo hanno dimostrato di avere moltissime idee per i loro personaggi.Tra queste, è stata avanzata anche l'ipotesi di realizzare uninteramente musicale. Nel corso di, ...