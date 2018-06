Piazza San Carlo | chiesto rinvio a giudizio per la sindaca Appendino

Disordini di Piazza San Carlo - chiesto rinvio a giudizio della sindaca Appendino : La richiesta della procura di Torino sui fatti del giugno 2017. Le ipotesi di reato: disastro, lesioni e omicidio colposo. Si andrà in aula subito dopo l’estate

Torino - il sindaco Chiara Appendino a processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno : Si procede per i reati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine riguarda le modalità con cui fu organizzato e gestito l'evento di Piazza. Con il primo cittadino, deve essere processato anche l'ex questore Angelo Sanna. Nella calca rimasero ferite 1.526 persone e una donna perse la vita.Continua a leggere

Torino - chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati per Piazza San Carlo : La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell’inchiesta su quanto accadde in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna. Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo. L’indagine riguarda le ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Piquadro : Ribasso scomposto per il produttore italiano di pelletteria , che esibisce una perdita secca del 2,02% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Sicurezza per San Giovanni : massimo 20mila persone in Piazza Castello e stop al vetro : Dodici varchi controllati con conteggio degli ingressi tramite app, totem gonfiabili luminosi a indicare le vie di fuga, chiusura dei posteggi sotterranei, deviazioni del traffico. Sono alcune delle ...

Municipio I : rimossa edicola in Piazza di Porta San Lorenzo : Alfonsi: primo passo necessario per l’avvio di un progetto di messa in sicurezza del sito archeologico Roma – Stamattina l’Unità tecnica del I Municipio è intervenuta per la rimozione dell’edicola di piazza di Porta San Lorenzo. Un manufatto in disuso collocato proprio a ridosso delle Mura Aureliane, in una parte della piazza utilizzata come rifugio notturno da parte di persone senza fissa dimora. Di seguito le parole di ...

Ferie delle Messi : alla Giostra Piazza rompe l'egemonia quinquennale di San Matteo : Oltre che dai consueti appuntamenti dei gruppi Tamburi, Chiarine, Bandiere e Medioevo in Danza , l'intrattenimento della Ferie delle Messi è stato curato dagli spettacoli di Gianluca Foresi in arte ...