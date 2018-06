Piazza San Carlo | chiesto rinvio a giudizio per Appendino

Torino - chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati per Piazza San Carlo : La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell’inchiesta su quanto accadde in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna. Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo. L’indagine riguarda le ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Piquadro : Ribasso scomposto per il produttore italiano di pelletteria , che esibisce una perdita secca del 2,02% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Sicurezza per San Giovanni : massimo 20mila persone in Piazza Castello e stop al vetro : Dodici varchi controllati con conteggio degli ingressi tramite app, totem gonfiabili luminosi a indicare le vie di fuga, chiusura dei posteggi sotterranei, deviazioni del traffico. Sono alcune delle ...

Municipio I : rimossa edicola in Piazza di Porta San Lorenzo : Alfonsi: primo passo necessario per l’avvio di un progetto di messa in sicurezza del sito archeologico Roma – Stamattina l’Unità tecnica del I Municipio è intervenuta per la rimozione dell’edicola di piazza di Porta San Lorenzo. Un manufatto in disuso collocato proprio a ridosso delle Mura Aureliane, in una parte della piazza utilizzata come rifugio notturno da parte di persone senza fissa dimora. Di seguito le parole di ...

Ferie delle Messi : alla Giostra Piazza rompe l'egemonia quinquennale di San Matteo : Oltre che dai consueti appuntamenti dei gruppi Tamburi, Chiarine, Bandiere e Medioevo in Danza , l'intrattenimento della Ferie delle Messi è stato curato dagli spettacoli di Gianluca Foresi in arte ...

I ragazzi del Cinema America gridano vittoria : arena torna a Piazza San Cosimato : ...lavoro di costruzione di relazioni sociali iniziato a San Cosimato che hanno trasformato quella piazza in un luogo sicuro e vivo grazie alla forza aggregativa degli incontri con gli ospiti del mondo ...

Roma : Piazza San Silvestro più ‘green’ : Roma – Piazza San Silvestro più ‘green’. Si avvicina il primo ritocco per l’ex capolinea dopo il restyling del 2012 progettato dall’architetto Paolo Portoghesi. Alberi e piante di vite, in sintonia con l’antica destinazione della Piazza, verranno messi a dimora. Area senza verde Per dare ombra e ossigeno a uno spazio oggi completamente senza verde. Riprendendo e aggiornando un progetto del 2015 ...

Sessantacinquenne investita sulle strisce in Piazza Chiodo : La Spezia - Un impatto violentissimo e una donna di 65 anni finita in ospedale. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 12 in Piazza Chiodo. Per dinamiche in fase di ...

Matrimonio con drone in Piazza San Marco : finisce con una multa da 300 euro : VENEZIA - Due droni bloccati in piazza San Marco , a distanza di mezz'ora uno dall'altro. Ieri mattina all'ombra del campanile i vigili urbani sono intervenuti due volte per fermare il volo degli ...

Torino - la maxi rissa di Piazza Santa Giulia e la guerra interna tra gli ultras granata : Una guerra, o meglio una battaglia, per l’egemonia tra i gruppi ultras. Una rissa tra sostenitori dello stesso colore, il granata del Torino Fc, ma con diverse mentalità. Da una parte il gruppo più numeroso, gli “ultras granata” che da alcuni anni dominano la curva Maratona. Dall’altra la “Banda Bayer”, che ora si chiama “Hooligans Torino”. Questa è la divisione alla base della gigantesca rissa avvenuta il 14 ottobre scorso in piazza Santa ...

Venezia - secessionisti volevano occupare Piazza San Marco con un carro armato : 31 rinviati a giudizio : volevano occupare piazza San Marco con un carro armato artigianale. Per questo motivo trentuno persone sono state rinviate a giudizio a Venezia: fanno tutti parte di un gruppo di secessionisti lombardo-veneti. Il tentato assalto di una delle piazze più famose d’Italia risale al 2014 e ha anche un precedente il 9 maggio 1997. Il tanko venne trovato in un capannone chiamato ‘Arsenale’, nel padovano, epicentro del gruppo ...