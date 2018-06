Piazza Affari | seduta euforica per Piquadro

Piazza Affari : Geox in rally : Prepotente rialzo per l' azienda delle scarpe che respirano , che mostra una salita bruciante del 2,83% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Damiani : Protagonista la società che produce gioielli , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,75%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari brilla più del Vecchio Continente. BPER in rally : Teleborsa, - Procedono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia che tentano la rimonta dopo la brutta giornata di ieri 21 giugno . Fa meglio Piazza Affari che prende il largo rispetto ...

Bancari in gran spolvero a Piazza Affari. Brilla BPER : Teleborsa, - Giornata euforica per i Bancari di Piazza Affari che fanno rimbalzare il FTSE MIB dopo la brutta performance di ieri 21 giugno. L'indice principale della borsa milanese, metà mattinata ...

A.S. Roma in salita a Piazza Affari : Teleborsa, - Sale il titolo della A.S. Roma che a Piazza Affari guadagna l'1,72%. La società sportiva ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo, all'Atalanta i diritti alle prestazioni sportive ...

Borse europee aprono in progresso - a Piazza Affari corre Bper : Le Borse europee avviano in crescita la seduta odierna di scambi. Le dichiarazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ieri, in occasione dell'Eurogruppo in Lussemburgo, ha chiarito la volontà del governo italiano di non mettere in discussione l'euro , hanno rassicurato i mercati del Vecchio ...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 25% : Roma, 22 giu. , askanews, Piazza Affari apre in rialzo, con l'Ftse Mib che guadagna lo 0,25%, a 21.726 punti.

Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio su tensioni commerciali e vertice Opec : E proprio le tensioni commerciali rappresentano, secondo il Fondo monetario internazionale, il maggior rischio per l'economia dell'Eurozona. Tanto che l'Fmi si prepara a luglio ad abbassare ...

I dazi auto spaventano l'Europa. Piazza Affari chiude a -2%. Spread in risalita a 243 : Soffre il comparto in Europa dopo il profit warning lanciato da Daimler. A Milano (la peggiore con -2%) giù Fca, che lascia sul terreno il 4,2%. Male anche Prysmian dopo la nuova guidance mentre l'euro riconquista quota 1,16. Petrolio piatto in attesa del vertice Opec. ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Piquadro : Ribasso scomposto per il produttore italiano di pelletteria , che esibisce una perdita secca del 2,02% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Piazza Affari : andamento sostenuto per Safilo : Rialzo marcato per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra ...