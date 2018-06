Petrolio | Opec unanime | intesa per 1 mln barili in più al giorno

Petrolio - OPEC : accordo unanime per 1 milione barili in più al giorno : I paesi OPEC hanno raggiunto all'unanimità l' accordo per aumentare la produzione di Petrolio , da 1 milione di barili al giorno. "Ci siamo accordati attorno al milione di barili che noi abbiamo ...

Petrolio - OPEC : accordo di massima per aumento produzione 1 milione barili : Teleborsa, - I paesi OPEC hanno raggiunto un accordo di massima a Vienna per aumentare la produzione di Petrolio, da 1 milione di bari al giorno sulla carta, arrivando ad un compromesso dell'ultimo ...

Petrolio - al via il vertice OPEC. Aumento della produzione in vista? : Teleborsa, - Petrolio in fibrillazione nel giorno dell'atteso vertice OPEC . Oggi, 22 giugno, i membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio si riuniranno a Vienna insieme ad alcuni ...

Petrolio in calo. Conto alla rovescia per il meeting OPEC : Teleborsa, - Prezzi del Petrolio in flessione mentre entra nel vivo il meeting OPEC , a Vienna. Ancora non è chiaro cosa faranno i paesi del Cartello ed i maggiori esportatori non allineati, sui ...

Petrolio - Opec segnala che è pronto a incrementare l'offerta : Mentre l'Opec si appresta ad affrontare un altro momento decisivo in termini di politica con il meeting del 22 giugno, prevediamo che sarà l'Arabia Saudita a guidare l'aumento della produzione, ...

Petrolio : sale a 65 - 5 dollari - attesa Opec : ANSA, - ROMA, 20 GIU - Prezzo del Petrolio in rialzo sui mercati, in attesa del vertice dell'Opec di venerdì, mentre sale la tensione fra alcuni paesi sul livello di produzione da stabilire. La ...

Più Petrolio ai mercati? L'Opec si spacca : A quattro giorni dal vertice di Vienna, all'interno delL'Opec volano gli stracci. Sulla proposta di aumentare la produzione al fine di stabilizzare i prezzi del petrolio, non c'è infatti accordo. Il summit di venerdì prossimo potrebbe quindi partorire un'intesa così fiacca da rivelarsi del tutto inutile.Sul tavolo, c'è la proposta della Russia (che fa parte del cosiddetto Opec+, il Cartello allargato alle altre principali nazioni produttrici) di ...

TASSI E Petrolio/ Così l'asse Fed-Opec può metterci in crisi : Greggio ai massimi e dollaro forte hanno creato problemi ai Paesi emergenti. Per l'Italia ancora più strategica la partita per l'autonomia energetica.

Petrolio in calo - ancora attesa per il prossimo meeting Opec : Ieri non è passato inosservato l'incontro del presidente russo Vladimir Putin e del principe saudita Mohammed bin Salman in occasione dell'avvio del Campionato del mondo di calcio in Russia. I due ...

Intesa tra Opec e Russia : più Petrolio sui mercati : Maddalena Camera C'è chi fa quadrato, e c'è chi divide. Opec e Russia sono sul primo fronte, pronte come sono a venire in soccorso al mercato petrolifero con un'offerta di greggio supplementare di ...