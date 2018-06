PES 2019 | niente più Champions League ma nuovi campionati in arrivo

PES 2019 - prova : Le sfide nella vita non sono mai finite e anche quando sei sul tetto del mondo basta sedersi un attimo per vedere i concorrenti superare a destra, magari con il medio bene in vista. Da quel momento in poi, per riprendere lo slancio, la fatica sarà doppia e prima di vedere dei risultati chissà quanto tempo dovrà passare.Il mondo dei videogiochi in questo non sono molto diversi, basti pensare a serie come NBA Live, Sonic o recentemente a PUBG. Uno ...

E3 2018 : Konami pubblica il trailer E3 di PES 2019 : Mancano pochi giorni al lancio del nuovo episodio del titolo calcistico di Konami, PES 2019, infatti, arriverà il prossimo 30 agosto per PS4, Xbox One e PC, come annunciato in precedenza.Ora, che siamo in pieno clima E3, ecco che Konami pubblica un trailer nuovo di zecca per il suo gioco che ci permette di dare un'occhiata ad alcune delle novità implementate.Che ne pensate? Siete pronti a tornare in campo con PES 2019?Read more…

RiPEScaggi Serie C 2018-2019 : quali squadre di Serie A si iscriveranno? La classifica di merito : Inter e Juventus col coefficiente più alto! : La Serie C 2018-2019 prevede la partecipazione di 60 squadre: 56 formazioni hanno già il diritto di partecipare (e dovranno confermare la propria iscrizione nelle prossime settimane), gli altri quattro posti saranno assegnati attraverso un Ripescaggio. La grande novità della prossima stagione sarà quella della possibilità di schierare le seconde squadre di società già iscritte alla Serie A. Il primo Ripescaggio sarà proprio in favore di questi ...

PES 2019 avrà 7 nuovi campionati su licenza - scopriamo quali : Konami Digital Entertainment ha annunciato che PES 2019 includerà 7 nuove licenze ufficiali complete di campionati di calcio. Aumenta, quindi, il numero di licenze incluse nella serie Pro Evolution Soccer del publisher giapponese. Le sette nuove licenze ufficiali di campionati di calcio di PES 2019 sono: la Superliga Danese, la Liga NOS Portoghese, la Pro League Belga, la Super League Svizzera, la Ladbrokes Premiership Scozzese, la Superliga ...

Fifa 19 : EA Sports perde la licenza del campionato russo che passa in esclusiva su PES 2019! : Offerta! Call of Duty Black Ops IIII - PlayStation 4 Activision Blizzard Italia - Videogioco 69,99 € - 4,01 € 65,98 € Dopo l’annuncio di ieri, relativo all’assenza del campionato brasiliano, arriva un’altra brutta notizia per gli appassionati del titolo EA Sports: in Fifa 19 non ci sarà nemmeno il campionato russo. Seguici sul GRUPPO […] L'articolo Fifa 19: EA Sports perde la licenza del campionato russo che passa in esclusiva su PES 2019! ...

Milan escluso dall’Europa League 2019? Tutti i rischi dei rossoneri e le possibili sanzioni. Chi verrà riPEScato? Fiorentina alla finestra : Il Milan rischia di non partecipare alla prossima Europa League. I rossoneri, qualificatisi alla seconda competizione continentale grazie al sesto posto ottenuto in campionato, potrebbero dover rinunciare al torneo per motivi finanziari. L’UEFA ha infatti negato il settlement agement dopo che pochi mesi fa aveva rifiutato il voluntary. Il club ora andrà a giudizio entro la metà di giugno e il consiglio potrebbe applicare diversi sanzioni, ...

PES 2019 gioca d’anticipo : il game in arrivo sul mercato il 30 agosto : Gli appassionati di esports sono già in fermento in vista dell’arrivo sul mercato di PES 2019, la nuova edizione del game targata Konami. Nonostante la perdita dei diritti su Champions League ed Europa League, la software house non vuole deludere i suoi numerosi utenti. In attesa di provare con mano le novità, è stato già […] L'articolo PES 2019 gioca d’anticipo: il game in arrivo sul mercato il 30 agosto è stato realizzato da ...

FIFA 19 asfalta PES 2019? Possibili acquisizioni Champions League ed Europa League : Che FIFA 19 sia ormai in piena fase di sviluppo non è di certo un mistero: il capitolo attualmente disponibile sta infatti rapidamente avvicinandosi alla conclusione della propria carriera videoludica, con i maggiori campionati mondiali che volgono al termine e con il canto del cigno – caratterizzato quest'anno dai Mondiali di Russia 2018 – ormai imminente. È più che lecito domandarsi quindi cos'abbia in serbo Electronic Arts per la propria ...

PES 2019 : uscita prevista il 28 Agosto : Siamo ancora a Maggio, il campionato non è ancora finito, ma Konami ha già reso noto al pubblico la data di pubblicazione del prossimo PES 2019. 28 Agosto. E’ questa la data di rilascio ufficiale del nuovissimo PES. Noi poveri utenti europei, dovremo purtroppo aspettare 2 giorni in più per poter mettere le mani addosso sul nuovo gioco. Il 30 Agosto infatti, il gioco verrà reso disponibile su Xbox One, PS4 e PC. Come potrete notare dal ...