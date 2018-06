Perché l' America continua a fare meglio dell' Europa 

Perché Miss America ha detto no alla sfilata in bikini : Miss America dice no alle sfilate in bikini. Da oggi ad essere valutata non sarà solamente la bellezza delle concorrenti, ma anche il loro talento. Si tratta di una svolta epocale in un concorso di bellezza considerato fra i più famosi al mondo. Durante la competizione dunque le ragazze non indosseranno mai il costume, ma saranno sempre vestite. “Ogni candidata interagirà dal vivo con i giudici – hanno spiegato gli organizzatori di ...