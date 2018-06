Per la comunicazione è l’era della contaminazione delle competenze

Vaccini : ecco i vincitori di #PerchéSì - il primo hackathon e contest sulla corretta ed efficace comunicazione sui vaccini : Si chiama BFree ed è della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) la migliore campagna di comunicazione sul tema dei vaccini sviluppata nel 2017 da operatori di sanità pubblica, università, centri di ricerca, mondo dell’associazionismo, società scientifiche, ASL e distretti sanitari. A decretarne la vittoria la giuria di “PerchéSì” il primo contest sulla corretta ed efficace comunicazione sui vaccini promosso da Sanofi Pasteur, divisione ...

Vaccini : il progetto di comunicazione BFree vince il primo premio contest #PerchéSì : Il progetto di comunicazione BFree della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ha vinto il primo premio del prestigioso contest #PerchéSì. E’ una gara tra le migliori campagne di comunicazione sulle vaccinazioni realizzate dagli operatori sanitari, negli ultimi diciotto mesi. Quella della FIMP è stata giudicata la migliore tra le 54 che sono arrivate alla giuria. BFree è un progetto che si pone l’obiettivo di aumentare la cultura della ...

Spille Personalizzabili : il plus Per la comunicazione : Le Spille personalizzate sono comunicative, per questo vengono usate sia in ambito pubblicitario per fare conoscere e diffondere il proprio

Fisco : Ag. Entrate - slitta al 20/8 scadenza Per comunicazione locazioni brevi : Lo prevede il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di oggi, emanato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che proroga al 20 ...

Aspi Polistena - Alessandro Pecora nuovo consulente Per la comunicazione : È laureato in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali ed in Economia. Impegnato nel sociale, a 16 anni fonda, con il fratello Aldo, il Movimento "Ammazzateci tutti", noto alla stampa ...

Vaccini - l’esPerto : “Sbagliata comunicazione alle nuove generazioni” : “Dopo la crisi mondiale provocata dallo studio che legava Vaccini e autismo”, poi ritirato dalla pubblicazione, “abbiamo sbagliato a comunicare. Forse per questo ora ci sono tanti ‘no vax'”. Ad ammettere l’errore della comunità scientifica il ‘padre’ di moltissimi Vaccini, Rino Rappuoli, Chief Scientist & Head of External RD di Gsk Vaccine, oggi a Roma a un incontro organizzato da ...

Vaccini - esPerto mondiale Rappuoli : sbagliata la comunicazione : Roma, 14 giu. , askanews, I Vaccini hanno rappresentato, e ancor più rappresenteranno grazie alla velocità impressa alla ricerca e all'innovazione tecnologica, 'l'intervendo medico con l'impatto più ...

Dazi : Ue - canali comunicazione con Usa restano aPerti : BRUXELLES - Dopo le tensioni sui Dazi al G7, il presidente della Commissione Ue Jean-Claude "Juncker si è offerto di mantenere i canali di comunicazione aperti con gli Usa, incluso anche con una sua ...

Amici 2018 - Salvini guarda la finale e lo fa saPere sui social. Maria De Filippi a DM : «Mi ha colpito. E’ geniale nella comunicazione» : Matteo Salvini nella giornata più impegnativa dal suo insediamento al Ministero degli Interni, Matteo Salvini si è concesso una serata davanti alla tv. A guardare la finale di Amici 2018, come del resto hanno fatto milioni di italiani. Proprio così: dopo aver seguito l’evoluzione del delicatissimo caso Aquarius, la nave con 629 migranti a bordo, il vicepremier si è sintonizzato su Canale5 per seguire con i figli il programma condotto da ...

Genertel contribuisce al Manifesto della comunicazione non ostile Per il business : Teleborsa, - La rete non è qualcosa di ostile ed avulso dalla realtà del proprio business . Spesso parole come online ed offline vengono percepite come "ostili" , incomprensibili e difficili da ...

Genertel contribuisce al Manifesto della comunicazione non ostile Per il business : La rete non è qualcosa di ostile ed avulso dalla realtà del proprio business . Spesso parole come online ed offline vengono percepite come "ostili" , incomprensibili e difficili da gestire. Da qui ...

Forum sulla Comunicazione - Perrone : 'News veloce e sbagliata? Devasta' : Forum sulla Comunicazione, Perrone: 'News veloce e sbagliata? Devasta' MILANO 'Non possiamo far finta che non esista mondo dei social e né ne possiamo dettare i tempi. Ormai la Comunicazione viaggia sull'immediato, e bisogna fare molta attenzione, perché una Comunicazione veloce sbagliata può creare danni pazzeschi'.

Alessandro Greco a Blogo : "Zero e lode chiude? Nessuna comunicazione. No polemiche con la Rai - no preoccupazione Per la mia carriera" : Venerdì scorso ha chiuso i battenti Zero e lode. 176 puntate e la quasi certezza della mancata riconferma nella prossima stagione. Alessandro Greco, conduttore e mattatore del quiz prodotto da Endemol, non fa drammi e nell'intervista concessa a Blogo mostra invidiabile serenità: Quando sono stato chiamato per Zero e lode il direttore generale Rai Mario Orfeo, l'allora direttore di Rai1 Andrea Fabiano e la società di produzione Endemol ...

prima comunicazione * Festival Economia di Trento : Il meglio dentro una rivista della provincia - Grande successo dell'evento - 218 relatori Per 104 eventi - - : Per leggerlo clicca qui Il meglio del Festival dell'Economia di Trento dentro una rivista. Grande successo dell'evento: 218 relatori per 104 eventi