: Pedopornografia, Capella ammette accuse - TelevideoRai101 : Pedopornografia, Capella ammette accuse - eryka_bo : RT @HuffPostItalia: 'Ero in crisi'. Monsignor Carlo Alberto Capella ammette le accuse di pedopornografia - CarloBi85609759 : RT @MediasetTgcom24: Vaticano: accusato di pedopornografia, monsignor Capella confessa #Vaticano -

Ha ammesso le sue responsabilità mons. Carlo Albero, l'ex diplomatico vaticano accusato di. Nel corso della prima udienza del processo al tribunale vaticano,ha confermato quanto già reso in fase istruttoria,parlando di "atti compulsivi di consultazione impropria di Internet" e spiegando di "essere in crisi" a causa del suo trasferimento a Washington. "Ho sbagliato a sottovalutare la crisi che stavo attraversando". Domani la seconda udienza, la pronuncia della sentenza è attesa in tempi brevissimi.(Di venerdì 22 giugno 2018)