Pediatria | studio | bimbi esposti al 30% in più di smog per la bassa statura

(Di venerdì 22 giugno 2018) I bambini sonoal 30% in più dirispetto agli adulti, perché sono più bassi die dunque più vicini ai gas di scarico. E’ la conclusione di unodel Global Action Plan, che consiglia a tutti i genitori di prediligere strade meno trafficate per portare in giro i piccoli nel passeggino o a piedi, e anche di non usare l’auto, perché l’inquinamento atmosferico all’interno dei veicoli è superiore del 50% rispetto a quello che si respira camminando sul marciapiede. L’inalazione dell’inquinamento – ricorda il ‘Telegraph’ on line – aumenta i rischi per la salute, compresi problemi cardiaci e asma. E può potenzialmente ridurre la crescita dei polmoni nei più piccoli. Scegliendo percorsi nel verde e con meno ‘passaggio’ possibile di auto si può ridurre fino a 2,5 volte l’esposizione allo. ...