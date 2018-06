Pechino Express | arrivano Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti

lanostratv

: ??Nel cast di ”@PechinoExpress – Avventura In Africa”, condotto da @CdGherardesca, entra la coppia formata dalle Si… - Raiofficialnews : ??Nel cast di ”@PechinoExpress – Avventura In Africa”, condotto da @CdGherardesca, entra la coppia formata dalle Si… - PechinoExpress : ??Nel cast di ”#pechinoexpress – Avventura In Africa”, condotto da @CdGherardesca, entra la coppia formata dalle Sig… - PechinoExpress : Otto coppie sono pronte per 'Pechino Express - Avventura in Africa', in onda su @RaiDue in autunno. Dopo la rinunci… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)A partire da settembre tornerà, come consuetudine, la nuova edizione di. Tuttavia le registrazioni inizieranno già in questi giorni, e nel cast del reality adventure vip condotto da Costantino Della Gherardesca ci sarebbero dovuti essere anche l’attrice Eleonora Brigliadori con il figlio. Tuttavia, appena è stato annunciato il nome della Brigliadori, c’è stata una vera e proprio sommossa popolare, tanto che la Rai è stata costretta ad escluderla dal cast con tanto di comunicato stampa. Una decisione, che non è stata presa benissimo dalla signora Brigliadori, la quale ha dichiarato di voler comunque onorare il contratto, che ha firmato. Ma l’Azienda Pubblica non ha fatto un solo passo indietro, confermando l’esclusione della ex attrice dai lunghi capelli rossi. Ma chi sostituirà quindi la ...