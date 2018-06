ilfattoquotidiano

: James Paul #McCartney compie oggi 76 anni. Nato a Liverpool il #18giugno 1942. Ha scritto alcune delle canzoni più… - RaiCultura : James Paul #McCartney compie oggi 76 anni. Nato a Liverpool il #18giugno 1942. Ha scritto alcune delle canzoni più… - Andrea_V_73 : @gloriabertolot2 @fedefresa @oliviacentelli @CalaminiciM @vanabeau Si, molto bella! Tra poco, settembre, dovrebbe u… - davide_turrini : RT @claudoe: Prendete 20 minuti, e godetevelo. Paul McCartney canta i Beatles al Carpool Karaoke, 20 minuti di magia (video integrale) http… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) “I need somebody. Not just anybody“. Così James Corden, seduto in macchina, in una via di Liverpool. Parole di Help!, uno dei pezzi più famosi dei, e mica per caso. Chi poco dopo gli si siede accanto non è certo uno qualsiasi. Sirapre la portiera e il cuore dei fan inizia a battere seguendo la linea di basso di And your bird can sing. “Sarà una grande puntata del”, viene da pensare. Eccome se lo sarà. L‘ex Beatle ospite del popolare show in onda sull’americana Cbs è qualcosa di imperdibile: poco più di venti, classici dare a squarciagola, un giro nei club dove lui e John e Ringo e George suonavano da ragazzi e poi un concerto improvvisato in un pub della cittadina inglese, il Philarmonic Dining Rooms. Prima canzone, Drive my car: 1965, brano che prende i pezzi attualmente in classifica su Spotify e ...