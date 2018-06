Passo del Lupo off limits | multati i turisti lungo il sentiero

Ciclismo : Adriatica Ionica Race - Sosa - è fiesta sul Passo Giau. Show del giovane colombiano nel tappone dolomitico : Il ventenne scalatore dell'Androni Giocattoli-Sidermec conquista la tappa regina della gara a tappe ed è il nuovo leader dell'Adriatica Ionica Race. Brillano i giovani italiani: nella classifica ...

Accelerata clamorosa : l’Atalanta è ad un Passo da Jankto! I dettagli economici dell’affare : Jakub Jankto si appresta a firmare un nuovo contratto con l’Atalanta, il calciatore potrebbe lasciare l’Udinese già nella prossima settimana L’Atalanta è ad un passo da Jakub Jankto. Questa la notizia che nel pomeriggio sta mandando in visibilio i tifosi atalantini, un po’ meno quelli dell’Udinese che perderanno il proprio beniamino. L’Atalanta sembra aver definitivamente scelto l’erede di Cristante, ...

Calciomercato Parma - sorPasso per Stulac del Venezia : Parma - Tiene, ovviamente, banco il "caso sms" in casa Parma , ma si procede ugualmente sul mercato. Si lavora ai primi obiettivi: il primo acquisto dell'estate del Parma potrebbe così diventare il ...

Solo il primo Passo iPhone X : futuri modelli senza connettori? : Per poco non abbiamo rischiato di assistere al lancio di iPhone X senza connettore Lightning: questo è quanto trapela dalle pagine di 'macrumors.com'. Nel corso dello sviluppo che ha poi portato alla realizzazione del melafonino del decennale, i progettisti avevano perfino pensato di rimuovere del tutto il sistema di ricarica tramite cavo, in favore del Solo protocollo wireless, considerato però ancora troppo lento (oltretutto la dotazione in ...

Snowboardcross - gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro sul Passo dello Stelvio da lunedì : Il gruppo dello Snowboardcross di Cdm al Passo dello Stelvio da lunedì 25 a giovedì 28 giugno con Moioli a guidare il team E’ ancora il ghiacciaio del Passo dello Stelvio ad ospitare il nuovo collegiale della squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato da lunedì 25 a giovedì 28 giugno i seguenti atleti: Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Raffaella Brutto, ...

Passo di Treia : tre giorni in viaggio nella storia della musica : ... che si sono rialzate dalla guerra e subito hanno saputo distinguersi nei campi della scienza, dell'arte, della moda e dello spettacolo. Al pubblico sarà poi aperto il dibattito volto a sviscerare ...

Crollo verticale dell'Argentina : 3-0 Croazia - Messi & co. a un Passo dall'eliminazione : Wilfredo Caballero - Argentina-Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia group D - Getty Images Getty Images La cronaca Eppure il primo tempo non era iniziato poi così male per l'Argentina. La Croazia, ...

Astronomia - Samantha Cristoforetti : “esplorazione di Marte è un sogno dell’umanità - prossimo Passo sarà base sulla Luna” : “L’esplorazione di Marte e’ qualcosa che tutti abbiamo dentro, un sogno dell’umanita’ e ovviamente una sfida tecnologica, grande ma non insormontabile“, lo ha detto oggi a Roma Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), nell’incontro organizzato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia presso la residenza dell’ambasciatore tedesco Susanne ...

Areola al Napoli / Calciomercato - superata la concorrenza della Roma : il portiere del Psg a un Passo! : Areola al Napoli, Calciomercato: superata la concorrenza della Roma. Gli azzurri ora sono davvero a un passo dall'estremo difensore del Paris Saint German, sarà l'erede di Pepe Reina.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Passo falso di Salvini : un ministro dell'Interno non minaccia : Detesto i moralisti, non ho alcuna simpatia per Roberto Saviano. Non mi piace come ragiona, come parla e neanche come scrive. Ma se il leader politico Matteo Salvini ha il diritto di dire sul conto del noto scrittore-censore tutto quel che gli passa per la mente, il ministro dell'Interno Salvini Matteo avrebbe il dovere di adattarsi a uno stile diverso.Uno stile necessariamente terzo e istituzionale. Un ministro dell'Interno non minaccia, ...

Ambiente - Lazio : primo Passo verso la riforma del sistema delle aree protette : “E’ stata approvata dalla Giunta regionale del Lazio una importante delibera di semplificazione amministrativa, primo passo nel percorso di riforma delle aree protette, che individua gli enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone speciali di conservazione (Zsc)”. Così in una nota l’assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e ...

Ecco i vincitori del ComPasso d’Oro 2018 : Sono stati assegnati al Castello Sforzesco di Milano, nel suggestivo Cortile della Rocchetta, i premi 2018 del Compasso d’Oro, la prestigiosa competizione internazionale dedicata al design promossa da Adi, l’Associazione per il Disegno Industriale. Oltre 1200 i prodotti candidati alla preselezione del riconoscimento, tra i quali sono poi stati selezionati i 16 vincitori assoluti e 56 menzioni d’onore. La giuria ha anche ...

“ComPasso d’Oro ADI” – Alfa Romeo Giulia vince la XXV edizione del premio : La consegna del prestigioso premio, “Compasso d’Oro ADI” istituito nel 1954, è avvenuta presso il Castello Sforzesco – Cortile della Rocchetta Alfa Romeo Giulia si è aggiudicata la XXV edizione del “Compasso d’Oro ADI”, il più autorevole premio mondiale nel campo del design. Istituito nel 1954, il premio Compasso d’Oro ADI viene assegnato sulla base di una preselezione effettuata dall’Osservatorio permanente ...

Calciomercato Juventus – Joao Cancelo ad un Passo : le cifre dell’affare e la richiesta bianconera al Valencia : Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore della Juventus: i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Valencia sulla base di 38-40 milioni, si discute sulle modalità di pagamento Dopo l’ottima stagione appena trascorsa all’Inter, Joao Cancelo si è meritato la ‘conferma’ in Italia. Il terzino portoghese però non vestirà la maglia nerazzurra. Tornato al Valencia dal prestito, Cancelo ha attirato le attenzioni della Juventus, alla ricerca di un terzino ...