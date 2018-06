Partita di addio di Pirlo : devoluti in solidarietà circa 200 mila euro : ”La Notte del Maestro” ha sancito la vittoria della solidarietà. La gara di addio al calcio di Andrea Pirlo, disputata il 21 maggio a San Siro in una parata di stelle e davanti a 48mila spettatori, ha permesso infatti di devolvere 214mila euro in beneficenza. La somma, ottenuta dalla vendita dei biglietti del match e dalle attività presenti in ”CharityStars”, è stata equamente divisa tra ”Fondazione Vialli e ...

Campioni e San Siro a festa per la Partita d'addio al calcio del 'Maestro' Andrea Pirlo : ... ci sono gli ex compagni del Milan Gattuso, Maldini, Dida, Cafù, Serginho, Shevchenho, Ambrosini, Pato, Rui Costa, della Juventus Buffon, Vidal, Bonucci e della Nazionale campione del mondo 2006 De ...

Le foto della Partita dell’addio al calcio di Andrea Pirlo : Si è giocata a San Siro, c'erano praticamente tutti: Ronaldo, Totti, Shevchenko, Del Piero, Ronaldinho, Buffon e Maldini, tra gli altri The post Le foto della partita dell’addio al calcio di Andrea Pirlo appeared first on Il Post.

“La notte del Maestro” : dove vedere la Partita di addio di Pirlo in Tv : Stasera Andrea Pirlo saluta il calcio giocato con una partita che vedrà protagoniste tante stelle a San Siro L'articolo “La notte del Maestro”: dove vedere la partita di addio di Pirlo in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La notte del maestro : dove vedere la Partita d'addio di Pirlo in tv e streaming : L'addio al calcio giocato di Pirlo sarà un ritrovo di leggende ma anche un importante evento di beneficenza. Wind Tre Business, di cui Andrea Pirlo è "ambassador", è sponsor della serata.--La partita d'addio di Pirlo sarà tramsessa in diretta sia in chiaro sia in pay tv: “La notte del maestro”, così è stata intitolata la serata, sarà tramessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Sport Mix a partire dalle 20. La serata sarà live ...

Anche Tevez e Zanetti alla Partita di addio di Pirlo : Ci saranno Anche Carlos Tevez e Javier Zanetti alla ‘Notte del Maestro’, la partita di addio al calcio di Andrea Pirlo in programma allo stadio Meazza lunedì. I due argentini si aggiungono alla rosa di stelle che scenderanno in campo per celebrare Pirlo. Sarà presente a bordo campo Anche il cileno Arturo Vidal, che non potrà giocare a causa dell’infortunio di qualche mese fa. A causa di impegni con il club, invece, non potrà ...

Gigi Buffon annuncia l’addio : ‘Sabato 18 maggio la mia ultima Partita’ : “Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus”. Gigi Buffon conferma il suo addio, nella conferenza stampa all’Allianz Stadium che precede l’ultima giornata del campionato di Serie A 2017/2018. Buffon si ritira (forse) “Credo – ha aggiunto in lacrime – sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura, con altre due vittorie. Avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da ...

Buffon : “Juventus addio - sabato l’ultima Partita. Ma non ho ancora deciso se smettere” : «sabato sarà la ultima partita con la Juventus». Gianluigi Buffon conferma l’addio a fine stagione in conferenza stampa, raccontando il suo stato d’animo: «È una giornata ricca di emozioni, a cui arrivo con serenità ma anche con felicità e appagamento. Sentimenti figli di un percorso straordinario e bellissimo che ho avuto la fortuna di potere co...