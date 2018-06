Papa | vescovi si spoglino per i poveri

Pedofilia in Cile - Papa Francesco accetta le dimissioni di tre vescovi : tra loro anche Barros - nominato proprio da Bergoglio : Sulla Pedofilia del clero Cileno Papa Francesco fa molto sul serio. Bergoglio ha accettato le dimissioni di tre vescovi del Paese latinoamericano. Tra essi spicca il nome del contestatissimo monsignor Juan de la Cruz Barros Madrid, che dal 2015 guidava la diocesi di Osorno, considerato il figlio spirituale dell’abusatore seriale padre Fernando Karadima. Amico personale di Francesco, dopo 11 anni alla guida dell’Ordinariato Militare Cileno, nel ...

Il Papa boccia i vescovi tedeschi sull’intercomunione e Marx si infuria : Roma. Il Papa ha rispedito al mittente il documento con cui la Conferenza episcopale tedesca si preparava a dare il via libera alla cosiddetta “intercomunione”, vale a dire la possibilità che un coniuge protestante di un cattolico acceda all’eucaristia. I vescovi tedeschi, in stragrande maggioranza

[L'analisi] Il dialogo a porte chiuse tra il Papa e i vescovi : "i gay che vogliono diventare preti devono dare garanzia di castità" : Quando si dice malizia, una parola che fa rima con furbizia, ci si riferisce per lo più alla sfera sessuale, dove in realtà c'è una gran confusione, dove resistono tabù e storture dure a morire in ...

