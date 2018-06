Panty Party | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di venerdì 22 giugno 2018) Chi non ha mai girovagato per Steam alla ricerca di una trashata giapponese da utilizzare per il proprio canale Youtube o con il quale divertirsi per ammazzare la noia in una giornata monotona? Noi lo abbiamo fatto, e per questo oggi vogliamo condividere con voi la nostradi, su gentile concessione del suo autore.Se ci seguite da tempo, come sapete amiamo recensire ogni genere di gioco, dal tripla A al giochino Indie.non è di certo un titolone ma l’idea di base ha destato il nostro interesse, al punto tale da meritare un post sul blog. Investiamo i panni o meglio dire tessuti di un paio di mutandine femminili, in scenari tipici di una serie animata Giapponese. Lo scopo del gioco è quello di utilizzare le abilità in dotazione, per eliminare decine e decine di mutande in ogni livello. 2 ...