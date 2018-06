romadailynews

: Palumbo: delegare manutenzione alloggi ai municipi da incoscienti: Di seguito le parole di… - romadailynews : Palumbo: delegare manutenzione alloggi ai municipi da incoscienti: Di seguito le parole di… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)non hanno risorse né umane né economiche sufficienti a gestire un compito così complesso Roma – Di seguito le parole di Marco, presidente della commissione capitolina Trasparenza. “E’ del tutto incosciente, da parte dell’amministrazione Raggi,di punto in bianco ailadegliErp. Inon hanno risorse né umane né economiche sufficienti a gestire un compito così complesso. Con questa decisione, viste le difficoltà denunciate dai, si rischia di abbandonare al degrado glipopolari della città”. “Presto convocheremo una nuova commissione. Per chiedere agli assessori comunali competenti di verificare l’opportunità di questa decisione. Di considerare, eventualmente, la possibilità di riprendere in carico ladeglipopolari, finora in capo al ...