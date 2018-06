Pallavolo | lo sfogo di Blengini | “Calendario folle Da un mese siamo in giro per il mondo

oasport

: Tante fatiche, Blengini si sfoga. Però nelle ultime partite: 'Daremo tutto per puntare alla Final Six' - OA_Sport : Tante fatiche, Blengini si sfoga. Però nelle ultime partite: 'Daremo tutto per puntare alla Final Six' -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Si sfoga, alla vigilia di una sfida fondamentale come quella tra Italia e Russia, che si disputerà stasera alle 20.30, dove gli azzurri andranno a caccia di una vittoria per continuare ad inseguire il sogno della Final Six della Nations League 2018 di volley maschile, il ct dell’Italia Gianlorenzo. In un’intervista al Corriere dello Sport l’allenatore azzurro ha criticato, e non poco, la manifestazione. Si pensa già al Mondiale: “È dall’inizio di questa Nations League che ci penso, il che non significa non dare peso a questa manifestazione, anzi, io voglio passare il turno vincendo tutte e tre le partite di Modena. Ma quello del Mondiale resta il nostro grande obiettivo”. Sulle difficoltà fisiche nella manifestazione itinerante: “Come squadra europeastati tra chi ha viaggiato di più e il perché non lo so: il risultato è che non ...