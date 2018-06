Padre | madre e figlio trovati morti a Capua | ipotesi omicidi-suicidio

Bimbo rapito dalla madre e portato in Croazia : arrivato in Italia/ Video - la drammatica consegna al Padre : E' tornato in Italia Cesare Avenati, il piccolo rapito dalla madre e portato in Croazia, conteso dai due genitori: la drammatica consegna al padre immortalata in un Video.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Francia : arrestati il Padre e la madre di una bimba uccisa e mutilata nel 1987 : Francia: arrestati il padre e la madre di una bimba uccisa e mutilata nel 1987 I genitori della piccola sono stati arrestati il 12 giugno grazie a un esame del DNA, che ne ha rivelato il collegamento con un orribile delitto compiuto nel 1987.

Palermo. Costretta a fare sesso con il Padre dai 7 ai 18 anni - minacciata dalla madre : Un incubo durato una vita e proseguito anche dopo la denuncia del genitore. La madre infatti avrebbe tentato in tutti i modi di fargliela ritirare. I due coniugi sono accusati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. Il marito dovrà rispondere, anche di violenza sessuale aggravata.

Scrisse ai genitori «mi odiate» e si lanciò dal tetto della scuola. Padre e madre condannati a tre anni : Si lanciò dal tetto della sua scuola dopo avere scritto una lettera e girato un video con terribili accuse per i suoi genitori: «Mi odiate, non mi rimpiangerete». E' accaduto...

Alice - morta a 26 anni nella sua casa : negli ultimi mesi aveva perso il Padre e la madre : Le cause della morte della ragazza non sono ancora note, ma si ipotizza che non abbia retto al dolore dei due lutti subiti negli ultimi due anni.

CARMELO CARRISI/ Chi era il Padre di Al Bano? Sulla moglie : "È bruttina - chi se la sposerà?" (Madre Mia) : CARMELO CARRISI, chi era il padre di Al Bano scomparso nel 2005? Con Jolanda Ottino ha vissuto una storia d'amore di altri tempi. Era un uomo umile e di grande cuore. (Madre Mia)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:29:00 GMT)

Il giudice decide l'affidamento al Padre in Francia - la madre sarda scrive una lettera : "Mi portano via un pezzo di cuore" : La lettera struggente della madre e il padre che insiste: "Il tribunale ha stabilito che il bambino ha bisogno di stare con entrambi i genitori". Dalle pagine del quotidiano La Nuova Sardegna emerge un altro capitolo della vicenda del bimbo di due anni conteso tra la mamma, un'infermiera sarda di 29 anni di Ossi (Sassari) che ha portato con sé il piccolo trasferendosi nell'Isola, e il padre, professionista francese che vive a Nimes.

Bolzano - la madre riabbraccia i bimbi rapiti dal Padre 'L incubo è finito' : 'L'incubo è finito'. Poche parole, accompagnate da una foto in cui abbraccia Yassine e Yasmine, i due figli che non vedeva da più di un mese . Rosa Mezzina , la madre dei due bambini portati in ...

