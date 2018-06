Overland 19 | in seconda serata su Rai1 «un’altra via per le Indie»

davidemaggio

(Di venerdì 22 giugno 2018)- ©Filippo Tenti Il viaggio riparte da Est. Dall’India, tra modernità, tradizione e paesaggi spettacolari., il programma di viaggi che da anni si fa apprezzare dal pubblico per la sua buona fattura, quest’estate tornerà insu: dal 26 luglio prossimo, la rete ammiraglia del servizio pubblico trasmetterà otto nuovi episodi ambientati, come anticipato, in Oriente. A guidare la spedizione in India sarà Filippo Tenti, CEO diNetwork e capospedizione didal 2010. «»19: Un’altra via per le. E’ questo, per la precisione, il titolo del nuovo ciclo di spedizioni che la trasmissione ha realizzato dirigendosi verso Est, lungo le strade di un’India in grande evoluzione ma ancora legata a riti ancestrali che si rispecchiano nelle usanze quotidiane, nei modi di vivere, lavorare e comportarsi nella ...