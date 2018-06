Ostia - i clan del litorale romano : Ostia, i clan del litorale romano Dallo spaccio di droga al business degli stabilimenti balneari passando per il racket delle spiagge. Anni di inquinamento dell'economia legale nel X Municipio della Capitale Parole chiave: Ostia ...

Ostia - confiscati beni per 18 - 5 milioni di euro al clan Fasciani - : Al termine delle indagini, la Guardia di Finanza ha bloccato società, immobili e conti bancari riconducibili ai fratelli Carmine e Terenzio, capi del gruppo attivo fra Roma e il litorale ostiense. ...

Ostia - confiscati beni per 18 - 5 milioni di euro al clan Fasciani : Ostia, confiscati beni per 18,5 milioni di euro al clan Fasciani Al termine delle indagini, la Guardia di Finanza ha bloccato società, immobili e conti bancari riconducibili ai fratelli Carmine e Terenzio, capi del gruppo attivo fra Roma e il litorale ostiense. Entrambi sono stati sottoposti a sorveglianza speciale per 4 ...

Leodori : Duro colpo clan ad Ostia - grazie DDA e GdF : Roma – Daniele Leodori, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. La sua attenzione si è focalizzata in merito al sequestro di beni per 18 milioni di euro. Sequestro eseguito nei confronti del clan Fasciani ad Ostia da parte del comando provinciale della Guardia di Finanza. Plauso a DDA e GdF “L’esecuzione di confische dei beni di un noto clan malavitoso a Ostia e’ un ...

Ostia - maxi-confisca al clan Fasciani : case - pizzerie e terreni per 18 milioni. 'Inquinata economia locale' : case, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, panifici, terreni: il tutto per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro. Sono i beni confiscati a due persone, ritenute esponenti di spicco del ...

Ostia - confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani : Ostia, confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani Ostia, confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani Continua a leggere L'articolo Ostia, confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani proviene da NewsGo.

Maxi-confisca al clan Fasciani : case - bar e terreni per 18 milioni. «Inquinata l'economia di Ostia» : Secondo la guardia di finanza 'ne è derivato un vero e proprio 'inquinamento' dell'economia legale del litorale, attuato sfruttando consapevoli 'prestanome' che sono stati posti formalmente a capo di ...

Ostia - maxi-confisca al clan Fasciani : case - bar e terreni per 18 milioni. 'Inquinata economia locale' : case, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, panifici, terreni: il tutto per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro. Sono i beni confiscati a due persone, ritenute esponenti di spicco del ...

Roma. Ostia - confiscati beni a esponenti di un clan : Roma. Ostia, confiscati beni a esponenti di un clan – Otto società, una ditta individuale, 12 unità immobiliari, un terreno, rapporti bancari postali, assicurativi e azioni: è’ un “tesoro” da 18 milioni e mezzo di euro quello confiscato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma impegnati nell’operazione “Medusa” a due esponenti di spicco del clan mafioso Fasciani, attivo tra Roma e Ostia. Il decreto ...

Colpo all'impero economico del clan Fasciani ad Ostia : confiscati beni per 18 milioni di euro : Secondo la guardia di finanza "ne è derivato un vero e proprio 'inquinamento' dell'economia legale del litorale, attuato sfruttando consapevoli 'prestanome' che sono stati posti formalmente a capo di ...

Ostia - maxi-confisca al clan Fasciani : case - bar e terreni per 18 milioni. 'Inquinata economia locale' : case, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, panifici, terreni: il tutto per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro. Sono i beni confiscati a due persone, ritenute esponenti di spicco del ...

Ostia - roulotte bruciata al pentito del clan Spada : Il fuoco per mandare messaggi. Un rogo scoppiato a Ostia nel cuore della notte è una minaccia precisa a chi si mette contro il clan Spada. Le fiamme che lunedì, poco dopo le due, hanno bruciato una ...