Ora o mai più finale | Amadeus annuncia il vincitore

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ora o mai più con: anticipazioni della quarta puntata Questa sera, venerdì 22 giugno, andrà in onda la terza puntata di Ora o mai più in prima serata su Rai1 con la conduzione di. Sarà ancora una volta una serata ricca di forti emozioni: al centro le otto meteore della canzone italiana che si metteranno in gioco per avere una seconda chance di successo e conquistare l’ambito contratto discografico valido per la produzione di un album: Marco Armani, Lisa, Francesca Alotta arrivata in corsa alla seconda puntata come sostituta a Donatella Milani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, Valeria Rossi, Stefano Sani e i il duo Jalisse. A giudicare i concorrenti saranno come sempre cento persone presenti nel pubblico, che costituiscono la giuria popolare, e gli otto giudici che hanno anche il ruolo di coach: Loredana Bertè, Orietta Berti, Patty Pravo, Fausto Leali, Red Canzian, ...