Ora o mai più | ecco chi ha vinto la prima edizione Spoiler Blogo

Marco Armani/ La riscossa cantando i Pooh grazie al supporto di Red Canzian (Ora o mai più) : Marco Armani, la riscossa nel talent show di Rai Uno cantando "Uomini Soli" dei Pooh. L'importanza del supporto di Red Canzian per realizzare la performance (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:41:00 GMT)

Francesca Alotta/ Grande sintonia con Fausto Leali (Ora o mai più) : Francesca Alotta ha preso il posto di Donatella Milani a Ora o mai più, il nuovo show di Rai 1. Il suo maestro è quindi Fausto Leali: i due hanno subito mostrato una Grande sintonia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:35:00 GMT)

MARCO MASINI/ È il coach di Lisa : "Faccio tesoro dei consigli che mi sta regalando" (Ora o mai più) : Anche questa sera MARCO MASINI sarà nel parterre di Ora o mai più per supportare Lisa. Il coach, dopo ben due vittorie già realizzate, farà di tutto per... (Rai Uno, 21.30)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:32:00 GMT)

Lisa/ Due vittorie per la cantante. Marco Masini crede in lei (Ora o mai più) : Lisa, al secolo AnnaLisa Panetta, ha vinto la prima e la seconda puntata di Ora o mai più. La cantante, accompagnata da Marco Masini, sarà la vincitrice del programma?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:23:00 GMT)

PATTY PRAVO / Riuscirà a riportare Massimo Di Cataldo tra le prime posizioni? (Ora o mai più) : PATTY PRAVO è il coach di Massimo Di Cataldo nel programma 'Ora o mai più': questa sera la sua prima apparizione pubblica dopo la morte della madre di 91 anni.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:05:00 GMT)

Valeria Rossi/ Classifica da scalare - ma che feeling con Orietta Berti! (Ora o mai più) : Valeria Rossi si rimette in gioco nel talent show di Rai Uno: ancora problemi e difetti da limare, ma il rapporto col coach Orietta Berti è in crescita (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:36:00 GMT)

Stefano Sani/ Video : Marcella Bella lo carica - ma il primo posto è ancOra lontano (Ora o mai più) : Stefano Sani caricato dalla coach Marcella Bella nel talent show di Rai Uno, ma la corsa verso il primo posto nello show è ancora molto difficile (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:35:00 GMT)

Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018 : anticipazioni e diretta : Ora o mai più, il varietà musicale, condotto da Amadeus, è giunto al terzo appuntamento, in onda venerdì 22 giugno alle 21.25 su Rai1. Ora o mai più | Cantanti | Giudici Ora o Mai più, nella terza puntata di venerdì 22 giugno 2018, ripropone la coppia Patty Pravo e Massimo Di Cataldo, con lei che ammicca al fascino del cantante romano in gara e lui che non perde occasione per elogiare l'artista veneta che gli fa da Maestra; mentre ...

Massimo di Cataldo/ Video : Patty Pravo lo lancia con "Il Paradiso" (Ora o mai più) : Massimo Di Cataldo perde qualche posizione nel talent show di Rai Uno, ma l'esibizione con "Il Paradiso" soddisfa Patty Pravo che aveva scelto il brano (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:06:00 GMT)

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e classifica terza puntata : Lisa vincerà il talent? : Ora o mai più, ecco le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 22 giugno 2018: chi arriverà primo in classifica? Grande attesa per i duetti e i verdertti dei coach.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:02:00 GMT)

Loredana Bertè / "Non chiamatemi fata turchina per i miei capelli blu - io sono punk!" (Ora o mai più) : Loredana Bertè, giudice spietato di Ora o mai più, è attesa da un estate impegnativa: il suo tour e il tormentone estivo con il brano 'Non ti dico no'.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 07:36:00 GMT)

Ora o mai più – Terza puntata del 22 giugno 2018 – Amadeus offre una nuova chance a cantanti in auge anni fa. : Anche se in clima e palinsesti ormai estivi, nel venerdì sera di Raiuno per quattro puntate è arrivato un nuovo talent musicale condotto da Amadeus, si tratta di Ora o mai più. Non è solo un talent, non è solo un programma di musica: è una grande occasione. La prima puntata ha registrato ascolti eccellenti […] L'articolo Ora o mai più – Terza puntata del 22 giugno 2018 – Amadeus offre una nuova chance a cantanti in auge anni fa. sembra ...

Alessandro Canino/ Stravolte tutte le aspettative - Loredana Bertè orgogliosa (Ora o mai più) : Alessandro Canino protagonista del talent show di Rai Uno: Stravolte tutte le aspettative, Loredana Bertè orgogliosa del suo pupillo (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 05:50:00 GMT)

Pensione quota 100 e 41 forse in Legge di Bilancio - Di Maio : 'Ci stiamo lavOrando' : Il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha rilasciato un'intervista a Il Sole 24 Ore riguardo i possibili sviluppi del mondo del lavoro e di come verrà modificato il Jobs Act. Tra le tante domande del giornalista, anche quella riguardante la Pensione quota 100 e 41. In particolare, si chiede se il nuovo sistema pensionistico su base contributiva verrà inserito nella prossima Legge di Bilancio insieme alla ...