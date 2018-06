Opel Exclusive - Nuove personalizzazioni per la Insignia

quattroruote

(Di venerdì 22 giugno 2018) Colorazioni a richiesta e finiture esclusive per gli interni non sono un lusso riservato unicamente alle supercar. Sempre più costruttori hanno iniziato a proporre all'interno della propria gamma dei programmi di personalizzazione che permettono ai clienti di rendere unica la propria vettura. Laha appena lanciato il servizioche consentirà a chi acquisterà una, in versione Grand Sport, Sports Tourer o Country Tourer, di richiedere delle colorazioni specifiche per la carrozzeria e l'abitacolo.A ognuno il suo colore. Consi potranno configurare lein 15 colorazioni speciali che vanno ad aggiungersi alle 10 tonalità già presenti in gamma. Per avere uno di questi colori, che comprendono anche le tinte Dynamic Orange, Tornado Blue, Panther Black e Light Champagne, è previsto un costo aggiuntivo che, in Germania, è pari a 2.500 euro. Nel ...