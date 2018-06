Omicidio in strada a Sanremo : provoca un incidente e poi uccide a coltellate un uomo : Prima lo ha “speronato” a bordo di uno scooter poi, dopo aver provocato l'incidente, lo ha ucciso con un coltello. Omicidio in strada a Sanremo nel pomeriggio di giovedì: la vittima è Fernando Foschini, un barista di sessanta anni. Il presunto omicida rintracciato qualche ora dopo: tra i due c’erano stati problemi già in passato sfociati in episodi di violenza.Continua a leggere

Sanremo - Omicidio in strada : accoltellato dopo anni di litigi/ Ultime notizie - arrestato il killer : Sanremo, omicidio in strada: accoltellato dopo anni di litigi. Vittima un ex barista, il killer è stato arrestato grazie alla testimonianza di un passante(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:59:00 GMT)

Noemi Carrozza morta sulla Colombo - nessun malore : si indaga per Omicidio stradale : Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni non avrebbero visto altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sull’ipotesi che a causare la caduta dallo scooter possa essere stato l’asfalto sconnesso i vigili replicano: «nessun avvallamento in quel tratto»

NOEMI CARROZZA/ Aperta un’inchiesta per Omicidio stradale : nessun malore per la nuotatrice : NOEMI CARROZZA, Aperta un’inchiesta per omicidio stradale: colpa dell’asfalto sconnesso? La procura sta cercando di capire se la ragazza si sarebbe potuta salvare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:38:00 GMT)

Noemi Carrozza/ Aperta un’inchiesta per Omicidio stradale : colpa dell’asfalto sconnesso? : Noemi Carrozza, Aperta un’inchiesta per omicidio stradale: colpa dell’asfalto sconnesso? La procura sta cercando di capire se la ragazza si sarebbe potuta salvare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:27:00 GMT)

Morte Noemi Carrozza - l’autopsia non lascia spazio a dubbi : è stato Omicidio stradale : Noemi Carrozza è morta venerdì dopo un incidente in motorino sulle strade di Ostia: i risultati dell’autopsia sul corpo della sincronetta lasciano a bocca aperta Venerdì il mondo del nuoto sincronizzato, ma non solo, si è stretto intorno alla famiglia della sincronetta morta sulle strade di Ostia. Noemi Carrozza, promessa del nuoto sincronizzato azzurro, è deceduta dopo un incidente in motorino. L’autopsia sul corpo della 20enne ha ...

Noemi - stella del nuoto morta a vent'anni : l'ipotesi è di Omicidio stradale. «Sulla Colombo troppe buche e poca visibilità» : 'Lo sport del Lazio non perde solo una giovane campionessa, ma una ragazza semplice e speciale' ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti aggiungendo:'Sono certo che la sua ...

Noemi - morta a vent'anni : l'ipotesi è di Omicidio stradale. «Sulla Colombo troppe buche e poca visibilità» : 'Lo sport del Lazio non perde solo una giovane campionessa, ma una ragazza semplice e speciale' ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti aggiungendo:'Sono certo che la sua ...

Nuotatrice morta a Ostia - atti in procura : c’è l’ipotesi di Omicidio stradale : Nuotatrice morta a Ostia, atti in procura: c’è l’ipotesi di omicidio stradale Nuotatrice morta a Ostia, atti in procura: c’è l’ipotesi di omicidio stradale Continua a leggere L'articolo Nuotatrice morta a Ostia, atti in procura: c’è l’ipotesi di omicidio stradale proviene da NewsGo.

Roma - la morte di Noemi - stella del nuoto sincronizzato : si indaga per Omicidio stradale : Le condizioni disastrate della via Cristoforo Colombo, dall'asfalto costellato di voragini e dalle carreggiate dissestate da radici e invase dai rami. Oppure un malore o ancora l'urto con un altro ...

Milano - Omicidio di Assane Diallo - ucciso in strada con 12 colpi di pistola : arrestati killer e compagna : Aveva già ucciso un uomo vent'anni fa sui Navigli a Milano ed era stato condannato a 16 anni di carcere, Fabrizio Butà, 47 anni, l'uomo che sabato sera ha ucciso a Corsico il 57enne senegalese Assane ...

Nuotatrice morta a Ostia - atti in procura : c’è l’ipotesi di Omicidio stradale : Nuotatrice morta a Ostia, atti in procura: c’è l’ipotesi di omicidio stradale Nuotatrice morta a Ostia, atti in procura: c’è l’ipotesi di omicidio stradale Continua a leggere L'articolo Nuotatrice morta a Ostia, atti in procura: c’è l’ipotesi di omicidio stradale proviene da NewsGo.

Corsico - 54enne senegalese ucciso in strada dopo sparatoria/ Ultime notizie - Omicidio per odio razziale? : Corsico, 54enne senegalese ucciso in strada dopo sparatoria, Ultime notizie, omicidio per odio razziale? L'uomo aveva litigato a seguito di alcuni insulti per il colore della pelle(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 08:51:00 GMT)

Corigliano - investe rifugiato politico e scappa - arrestato 23enne per Omicidio stradale : Corigliano ROSSANO , COSENZA, - Nel corso dell'odierna giornata i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, dopo serrate indagini, hanno arrestato un italiano di 23 anni per omicidio stradale ...