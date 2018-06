OM incontra Mecna per Blue Karaoke | il nuovo album tra un piano B e un auspicio per il

optimaitalia

: OM incontra @mecna per #BlueKaraoke, il nuovo album tra un piano B e un auspicio per il futuro: 'Spero che la mia m… - OptiMagazine : OM incontra @mecna per #BlueKaraoke, il nuovo album tra un piano B e un auspicio per il futuro: 'Spero che la mia m… - LaCasaDelRap : Incontra #Mecna all’instore tour del disco Blue Karaoke: L'articolo Incontra #Mecna all’instore tour del disco Blue… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) OM-OptiMagazineper, ildisponibile da venerdì 22 giugno in tutti i negozi di dischi e digital store, oltre che sulle piattaforme streaming.è il quartoin studio del rapper italiano, in uscita oggi 22 giugno e anticipato nei mesi scorsi dai singoli Pratica e Tu ed io. Il cantautore foggiano descrive il titolo dell'come una necessità di esprimere la propria musica "", che in inglese assume anche il significato di "triste", oltre che il desiderio di rimanere nel tempo: "Il terminesta a simboleggiare un, in quanto ilè un mezzo che permette di capire se un brano ha superato il tempo", spiega(al secolo, Corrado Grilli)."In questo momento di grande fermento musicale, di tante uscite discografiche, mi sono chiesto che cosa rimarrà veramente. Io spero che le mie canzoni possano durare ...