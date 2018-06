Occhio : la nuova Eurozona offre all’Italia più rischi che benefici : Il documento franco-tedesco sull’Europa ha attirato l’attenzione politica soprattutto per le proposte sul problema dell’immigrazione. Ma ci sono importanti novità anche per l’Eurozona. Sono novità che l’Italia farebbe bene ad accettare o a rifiutare? Come ha osservato Federico Fubini sul Corriere

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates nuova maglia rosa! Micidiale attacco sull’Etna - gli altri big in ginOcchio : Simon Yates è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2018. Il britannico della Mitchelton-Scott ha indossato il simbolo del primato al termine della sesta tappa, la Caltanissetta-Etna che come da pronostico ha fatto la differenza: il primo arrivo in salita della Corsa Rosa non ha deluso le aspettative ma i protagonisti sono stati diversi rispetto a quelli che tutti si aspettavano. I riflettori erano puntati su Chris Froome e Fabio Aru che ...

Eastward : ecco una nuova avventura indie che fa l'Occhiolino ai giochi dell'era SNES : Un uomo burbero e barbuto guida una giovani ragazza lungo un pericoloso pellegrinaggio attraverso un mondo post-apocalittico. I due si soffermeranno su città umane in rovina lungo la strada, mentre la popolazione di questi insediamenti in difficoltà si assottiglia e i mostri si fanno sempre più minacciosi. Ebbene, come riporta Rockpapershotgun, stiamo parlando della trama di Eastward, un'avventura action in 2D del team Pixpil di Shanghai.Come ...