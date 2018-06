Nuovo pericolo legato a Iliad Italia | attenzione a queste false app ufficiali

optimaitalia

(Di venerdì 22 giugno 2018) Sta circolando in Rete una nuova serie di minacce per gli utenti che hanno sposato la causa di, acquistando subito una SIM dell'operatore. Come riportato dai colleghi di universofree, infatti, è necessario fare moltaad alcune applicazioni che si spacciano per, ma che in realtà non hanno nulla a che vedere con la nuova compagnia telefonica. Vedere per credere il caso di Area personale e molto altro unofficial app (FREE), che tra le altre cose richiede l'accesso alla propria posizione, oltre a quello relativo ai contenuti nello spazio di archiviazione del telefono e alla fotocamera.Stesso discorso per– Credito Opzioni Segreteria, che dal canto suo richiede l'accesso completo alla Rete. Da aggiungere all'elenco "I Consumi" che per conto dirichiederà l'accesso anche ai contatti personali, fino ad arrivare a Area Personale Ilia_d, ...