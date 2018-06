Nuovi dettagli | prezzi e immagini per Xiaomi Mi Pad 4 e Xiaomi Redmi 6 Pro

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi dettagli da Ubisoft : Tramite una sessione di Q&A (Domande e risposte), Ubisoft ha svelato Nuovi dettagli su Assassin’s Creed Odyssey che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per Assassin’s Creed Odyssey Per la prima volta nella serie il gioco proporrà diversi finali, a seconda delle scelte compiute nei dialoghi Gli amanti dell’esplorazione acrobatica saranno felici di sapere del ritorno dei puzzle basati sul ...

Code Vein : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco rilascia in data odierna nuove informazioni su Code Vein che vogliamo condividere con voi, ricordandovi che il titolo è atteso per il 28 Settembre su PC, PS4 e Xbox One. Code Vein: Nuovi dettagli sul Gameplay I partner possono assumere varie forme nel corso del gioco Tra i partner vi è Io, il quale utilizza un’alabarda per combattere e vanta diversi Doni Alcuni doni sono in grado di infliggere ...

Kingdom Hearts III : Nuovi dettagli su dimensioni - DLC e Season Pass : Recentemente la nota rivista Famitsu ha condotto un'intervista con il director di Kingdom Hearts III Tetsuya Nomura dalla quale sono emerse importanti curiosità su Season Pass, DLC e dimensione del gioco.Come riporta Gematsu sappiamo che il ritardo nella data di uscita non è correlato allo stato di sviluppo del gioco, ma semplicemente circostanziale, il mondo di Frozen seguirà l'arco temporale del film e naturalmente ritroveremo Let It Go ed ...

Nokia X6 appare sul sito internazionale - Nuovi dettagli per Galaxy Tab S4 : Nokia X6 appare brevemente sul sito internazionale, "confermando" che potrebbe presto arrivare anche in Europa. Intanto spuntano delle novità riguardanti Samsung Galaxy Tab S4, il prossimo top di gamma del produttore sud-coreano. L'articolo Nokia X6 appare sul sito internazionale, nuovi dettagli per Galaxy Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco svela Nuovi e interessanti dettagli per Ace COMBAT 7: SKIES UNKNOWN che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli per Ace COMBAT 7 SKIES UNKNOWN Ambientato nel continente di Usea (lo stesso visto nel terzo e quarto capitolo) La storia ruota attorno alla Seconda Guerra Continentale Useana scoppiata nel 2019 I giocatori si uniranno alla Forza di difesa area di Osea Grazie al potente motore grafico, il ...

Kingdom Hearts 3 : Nuovi dettagli da Tetsuya Nomura : Tramite l’ultimo numero della rivista giapponese “Weekly Famitsu“, siamo venuti a conoscenza di Nuovi dettagli per Kingdom Hearts 3 diffusi dal game director Tetsuya Nomura, e vi li riportiamo di seguito. Kingdom Hearts 3: Nuovi dettagli da Nomura Di seguito le poche ma interessanti informazioni diffuse da Nomura: La data di uscita è stata scelta sulla base di alcune circostante favorevoli e non per ...

Metro Exodus : svelati Nuovi dettagli sulle fazioni - i mutanti e i pericoli che i giocatori incontreranno nel titolo di 4A Games : Subito dopo la conclusione dell'E3 2018, 4A Games ha aggiornato il sito ufficiale di Metro: Exodus con molti nuovi dettagli sul gioco. Le nuove informazioni riguardano principalmente fazioni, pericoli e mutanti che il giocatore incontrerà nel corso dell'avventura. Finora, i dettagli sono stati elencati per le stagioni invernali e primaverili e possiamo aspettarci presto altre informazioni sulle altre stagioni.Come segnala Gamingbolt, i nuovi ...

Sekiro Shadows Die Twice : Nuovi dettagli svelati : Hidetaka Miyazaki di From Software ci delizia con Nuovi e interessanti dettagli per Sekiro Shadows Die Twice, che naturalmente vogliamo condividere con voi di seguito, anticipandovi che il titolo è atteso per il 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Nuovi dettagli per Sekiro Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli diffusi da From Software: La progettazione è iniziata dopo il lancio del DLC di Bloorborne, durante lo sviluppo di Dark Souls ...

Ori and the Will of the Wisps : Nuovi dettagli in Anteprima : Durante la conferenza E3 2018 di Microsoft è stato ufficialmente annunciato Ori and the Will of the Wisps, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi e interessanti dettagli in Anteprima. Ori and the Will of the Wisps: Nuovi dettagli in Anteprima Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli diffusi sulla rete da coloro che hanno avuto la possibilità di provare il gioco a porte chiuse durante l‘E3 ...

Anthem : Nuovi dettagli in Anteprima : Proseguiamo con i dettagli in Anteprima proponendovi nuove e interessanti informazioni per Anthem, titolo prodotto da BioWare e distribuito da EA, il quale vedrà la luce su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 2019. Nuovi dettagli in Anteprima per Anthem Di seguito vi riportiamo nuove e interessanti informazioni trapelate in rete, diffuse da coloro che hanno avuto modo di provare il gioco all’E3 2018: Tramite una base robotica ...

Dying Light 2 : Nuovi dettagli in Anteprima : Durante la conferenza E3 2018 di Microsoft è stato ufficialmente annunciato Dying Light 2, con alcuni stralci di Gameplay. Quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli in Anteprima. Nuovi dettagli in Anteprima per Dying Light 2 Di seguito vi riportiamo tutte le informazioni trapelate in rete da coloro che hanno avuto modo di provarlo dietro le quinte: Possibilità di compiere delle decisioni in grado di ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli in Anteprima : Nel corso dell‘E3 2108 c’è chi ha avuto modo di provare in Anteprima Cyberpunk 2077, diffondendo sulla rete Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi, ricordandovi che il titolo non ha ancora una finestra di lancio ma arriverà su PC, PS4 e Xbox One. Nuovi dettagli in Anteprima per Cyberpunk 2077 Di seguito tutte le nuove informazioni trapelate: Il gioco sarà un RPG shooter in prima persona ...

SEKIRO SHADOWS DIE TWICE : Nuovi dettagli da From Software : In occasione di un’intervista concessa a DualShockers, From Software ha svelato Nuovi dettagli per SEKIRO: Shadow Die TWICE e vogliamo condividerli con voi, ricordandovi che il titolo è atteso su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2019. Nuovi dettagli per SEKIRO SHADOWS DIE TWICE Di seguito vi riportiamo tutti i Nuovi dettagli: SEKIRO non è un action GDR ma un action adventure Non sono previste le classi e neppure le ...

American Horror Story 9 lancerà il crossover tra Murder House e Coven? Ryan Murphy rivela Nuovi dettagli : Ormai da settimane si parla del crossover tra Murder House e Coven e lo stesso Ryan Murphy lo ha annunciato già nei mesi scorsi, che sia American Horror Story 9 la "location" giusta per questo incontro? Sicuramente Murder House e Coven sono le due stagioni più amate della serie antonologica FX e vederle incontrarsi in un folle crossover è il sogno di gran parte del pubblico ma l'ottava stagione non sarà teatro di tutto questo. Ryan Murphy ...