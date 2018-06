Nuoto | Paltrienieri scende in acqua per i Giochi del Mediterraneo | “farò belle gare | sono

sportfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Gregorio Paltrinieri ha parlato dei prossimidel, sottolineando di avere come obiettivo quello di divertirsi Il mirino è puntato sugli Europei di Glasgow, ma prima l’obiettivo è mettersi al collo l’oro che ancora manca nella sua ricca bacheca. Gian Mattia D’Alberto /LaPresse Idelforse non hanno lo stesso appeal degli altri grandi eventi che lo hanno visto protagonista, dalle Olimpiadi ai Mondiali fino alla rassegna continentale, eppure Gregorio Paltrinieri si appresta ad affrontarli con la stessa carica di sempre. “E’ vero, l’appuntamento più importante dell’annogli Europei di quest’estate. Ma questa è la prima volta cheggio aidel, è l’unica gara che non ho mai fatto, e ho tanta voglia. A Mersin cinque anni fa fui convocato ma avevo da fare gli esami di ...