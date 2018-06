wired

: Una serata al Globe Theatre, nella splendida cornice di Villa Borghese a #Roma, per la presentazione di #Nugo app c… - LucaTalotta : Una serata al Globe Theatre, nella splendida cornice di Villa Borghese a #Roma, per la presentazione di #Nugo app c… - MilanoCitExpo : Nugo, una sola app per comprare i biglietti di treni, bus e mezzi pubblici #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Un’app per la mobilità condivisa, che al grido promozionale di #goditiilviaggio punta a gestire, metropolitane, autobus, traghetti, taxi, car e bike sharing. Ferrovie dello Stato presenta, una nuova applicazione mobile pensata per semplificare l’organizzazione dei propri spostamenti, che al momento dà la possibilità di acquistare idi 50 vettori di viaggio e di consultare le informazioni relative a orari e corse di circa 400 aziende dei trasporti. “La nostra app ha un obiettivo ben definito: rendere gli spostamenti più comodi e facili, grazie alla possibilità di acquistare con un’unica transazione tutti idel proprio viaggio, e migliorare l’esperienza dei viaggiatori”, afferma Gianluigi Castelli, amministratore delegato di. E aggiunge: “Siamo impegnati per espandere il numero di aziende di mobilità e trasporto presenti a ...