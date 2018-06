Non solo Saviano : Ingroia è senza scorta da un mese (e gliel'hanno tolta prima di Salvini) : Mentre prosegue il botta e risposta tra Matteo Salvini e Roberto Saviano, con il ministro dell’Interno che mette in discussione la scorta allo scrittore minacciato dalla mafia, Antonio Ingroia è già da un mese senza protezione. Lo riferisce il Fatto Quotidiano, secondo cui a maggio il Viminale ha comunicato all’ex pm “condannato a morte” da Cosa Nostra, che ora non è più “a ...

Mondiali 2018 Russia - Non solo Caballero : una settimana tra papere e autogol : Cinque autogol, e già tantissime papere tra uscite a vuoto e interventi maledestri in appena una settimana di Mondiale. Non mancano gli errori delle squadre meno 'stellari' e nemmeno quelli dei ...

Il Pride è una carnevalata? Solo se Non siete mai stati liberi : Alcune partecipanti al Pride di Roma dello scorso 9 giugno 2018 (foto: Getty) Nella notte fra il 27 e il 28 giugno 1969 la polizia fece irruzione in un locale del Greenwich Village di New York con la scusa di controllare la licenza per gli alcolici, ma gli avventori vennero ben presto intimiditi e allontanati con violenza. Perché? Perché erano per lo più giovani omosessuali e travestiti, persone insomma considerate fuori legge. Ma quella notte ...

Tre giorni di musica - e Non solo - al tramonto : Dopo l'anteprima del 22 giugno al teatro di Tuoro , alle 21, con le sperimentazioni elettroniche di Fields Conduction e il concerto dei Lstcat insieme a Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli , ecco ...

Le mafie Non dimenticano mai i loro nemici : Non lasciamo solo chi le combatte : Salvini lancia un avvertimento a Saviano sulla sua scorta. E' bene ricordare al ministro quanti sono i servitori dello Stato uccisi perché quello Stato non li ha saputi proteggere L'ossessione di Matteo Salvini (e della destra) per la scorta di Roberto Saviano"

“Quella rampa? È solo per le bici - Non per i disabili” : la risposta di Pizzarotti alle critiche : "Non è il sindaco che controlla tutto, ma che al limite verifica su segnalazione. L'intervento è stato fatto da STB, entità regionale che stava ripristinando la ciclabile dopo l'alluvione. Non è una rampa per disabili, ma uno scivolo per bici.", dichiara il Sindaco di Parma riguardo la nuovissima opera non inclusiva.Continua a leggere

SOLO : A STAR WARS STORY/ Disney Non ha previsto "l'affaticamento del franchising" : Lucasfilm e Disney hanno deciso di sospendere gli spin-off di STAR WARS per dedicarsi ad un SOLO progetto alla volta: la causa è il flop di SOLO: A STAR WARS STORY?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:09:00 GMT)

Gli alleati europei di Salvini rischiano di essere i peggiori nemici dell'Italia (Non solo sui migranti) : Il governo Conte, il contratto e le due linee che potrebbero far implodere l'esecutivo. L'intervista del direttore Claudio Cerasa alla trasmissione radiofonica di Rtl 102.5 "A tutto campo"

In rete girano sempre più video manipolati per creare imbarazzo. E Non c'entra solo il porno : Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso un video vecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della ...

Vivere sotto scorta Non è affascinante - è solo una condanna che fa soffrire e ti rende solo : Vivere sotto scorta non significa farsi accompagnare e nemmeno saltare la coda: Vivere sotto scorta significa comprimere i tuoi affetti in un angolo, come un bonsai, per non lasciarlo in pasto agli altri. Significa perdere il diritto di cittadinanza nel Paese della normalità. La scorta è un tarlo. Un tarlo col quale convivi per difenderti ma che intanto cresce mangiando la tua solitudine.Continua a leggere

Giorgia Rossi - l'asso Mediaset. Non solo Balalaika : Rai - un autogol Mondiale : Non sappiamo chi vincerà i Mondiali , e come potremmo?, ma sappiamo chi li ha già vinti fuori dal campo, ovvero Mediaset. È una questione di investimento azzeccato , i diritti sono costati poco più di ...

Inter - Non solo Nainggolan : chiesto anche Florenzi alla Roma (RUMORS) : L'Inter sembra cominciare a muoversi concretamente sul mercato, come testimoniato dal colpo Radja Nainggolan. Siamo ai dettagli della trattativa che dovrebbe portare il centrocampista belga della Roma a Milano. Il giocatore, infatti, ha gia' un accordo con i nerazzurri sulla base di un contratto quadriennale, fino al 2022, a quassi cinque milioni di euro a stagione più bonus. anche la trattativa tra le due societa' sembra a buon punto visto che ...

Calciomercato Inter - si pensa ad un clamoroso scambio con il Milan : Non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...