Non solo Aquarius | perché l’Italia dovrebbe studiare il caso della Spagna

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis : «Posso fare ciò che voglio - Non ho solo ricchezza» : ... e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: ' Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis : «Non ho solo ricchezza economica - posso fare ciò che voglio» : ... e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: ' Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è ...

Migranti - il soccorso Non è solo un principio umanitario. Ma servono norme specifiche : Quando si tratta di salvare una vita umana in pericolo è necessario intervenire. E subito. Questa è la premessa di qualunque discorso, ma sul tema che impegna l’inizio di questa “calda” estate è necessario riflettere cercando di fare chiarezza su quelle che sono le norme interne e internazionali in gioco. La prima domanda che molti si fanno è se sia legittimo impedire l’approdo delle navi dei Migranti nei nostri porti. Qui in “conflitto” ci sono ...

Vaccini : Fnomceo - Non solo utili ma indispensabili per salute di tutti. : "Come medici, abbiamo l'obbligo morale di far presente quanto la scienza insegna e il Codice deontologico sancisce: l'aderenza alle evidenze scientifiche. Un obbligo che riguarda tutti i medici. Il ...

Calciomercato Inter - Non solo Dembele : sondato William Carvalho dello Sporting : Nainggolan, ma non solo. L'Inter continua a correre sul mercato e, ormai conclusa la trattativa per il centrocampista della Roma, è pronta a piazzare un altro colpo per la mediana. L'obiettivo ...

Lifeline - Salvini : 'Malta apra porto'. La Valletta : 'Solo retorica - Non ci compete' : 'Malta non ha coordinato le operazioni di soccorso, né siamo l'autorità competente a farlo'. Così un portavoce del governo maltese - citato dal Times of Malta - replica all'Italia sulla vicenda della ...

Napoli - De Laurentiis : 'Per il portiere Non solo Areola - in corsa Meret e altri' : 'Areola? Io lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri portieri. Vedremo'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando delle trattative del Napoli per ...

Le verità nascoste / Anticipazioni 22 giugno 2018 : come vedere l'episodio in streaming e Non solo : Le verità nascoste, Anticipazioni del 22 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Dopo essersi trattenuto a lungo, Fernando rivela a Lidia cos'è accaduto quella notte.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Lifeline - Salvini : «Malta apra porto». La Valletta : «Solo retorica - Non ci compete» : «Malta non ha coordinato le operazioni di soccorso, né siamo l'autorità competente a farlo». Così un portavoce del governo maltese - citato dal Times of Malta -...

Melania Trump e il parka di Zara/ “Non m'importa” : messaggio al marito? Il portavoce : "Solo una giacca..." : Melania Trump e la giacca di Zara: “A me non importa davvero, a te?”. E' polemica sul parka: scritta contro il marito? Le ultime notizie: messaggio su politica migranti del presidente Usa?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:27:00 GMT)

In rete girano sempre più video manipolati per creare imbarazzo. E Non c'entra solo il porno : Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso un video vecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della ...

Vaccini : Fnomceo - Non solo utili ma indispensabili per salute di tutti : "Come medici, abbiamo l'obbligo morale di far presente quanto la scienza insegna e il Codice deontologico sancisce: l'aderenza alle evidenze scientifiche. Un obbligo che riguarda tutti i medici. Il ...

ASUS inaugura l’estate con gli sconti Summer Break su smartphone e Non solo : ASUS propone gli smartphone Android ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone Max Plus (M1) in promozione fino a domenica 24 giugno. Ecco tutte le offerte online di inizio estate del Summer Break del produttore taiwanese. L'articolo ASUS inaugura l’estate con gli sconti Summer Break su smartphone e non solo proviene da TuttoAndroid.

Ue : Gelmini - Italia Non si preoccupi solo di immigrazione : Roma, 22 giu. (AdnKronos) – ‘Rileviamo con preoccupazione che, in vista della riunione del Consiglio europeo del prossimo 28 e 29 giugno, si parla solo di immigrazione mentre in quella occasione verrà discussa anche la proposta franco-tedesca di riforma della governance economica europea che danneggia il nostro Paese ed è stata ultimata senza la presenza dell’Italia in un incontro bilaterale Macron-Merkel pochi giorni ...