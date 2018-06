Non dimentichiamo i bambini | non dimentichiamo i diritti

huffingtonpost

(Di venerdì 22 giugno 2018) I. Pensiamo aiseparati dai loro genitori negli Stati Uniti, con la giustificazione di perseguire i loro genitori. Quindi-ostaggio.in gabbia piangenti. Immagini rivoltanti. Ancheschedati: irom, un popolo disui barconi, da soli, messi lì dalle loro madri che sperano da salvarli da un futuro incerto, come nel film "Vai e vivrai".in balia delle onde aspettando che un porto si apra.rohingya profughi come tanti altri;palestinesi e israeliani costretti all'odio senza fine;yemeniti e siriani sotto le bombe o i razzi, come quella bambina di Aleppo che –seria seria- chiese all'inviata straniera: "tu ce l'hai il numero dell'ONU"?innocenti intrappolati nella tragedia umana: si potrebbe continuare., tanti: il nostro è un mondo di. Non ...