NoiPA | oggi 22 giugno accredito stipendi | il giallo dell’elemento perequativo

NoiPA pagamento stipendio Polizia/ Ultime notizie - oggi straordinario : premio produzione Forze Armate a luglio : NoiPa , pagamento stipendio Polizia . Ultime notizie : oggi , 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP. Mentre oggi le varie Forze di Polizia attendono il pagamento dello stipendio “ straordinario ” è utile sapere che per le Forze Armate , stando alle comunicazione del NoiPa , non vi sarà alcun FESI (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali) per il mese di giugno. ...

Cedolino NoiPA maggio 2018 - oggi 17/5 online : ecco per chi : oggi 17 maggio 2018 sarà disponibile il Cedolino NoiPA per la maggior parte dei lavoratori della PA, ma non per tutti. L’avviso ufficiale del portale è chiaro: “Il Cedolino della rata ordinaria di maggio 2018, per il personale degli ambiti Sicurezza e Difesa, Ricerca e Istruzione, e per i dipendenti delle Amministrazioni Centrali e Locali […] L'articolo Cedolino NoiPA maggio 2018, oggi 17/5 online: ecco per chi proviene da ...