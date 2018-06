Noemi Letizia è | già | incinta del nuovo fidanzato | l' ex Papi Girl sfoggia un pancino

Noemi Letizia STRONCA ‘LORO 2’ DI SORRENTINO/ Ex papi-girl : “La Grande Bellezza mi è piaciuto di più” : NOEMI LETIZIA STRONCA "Loro 2" di Paolo SORRENTINO, in uscita nei cinema. Per l'ex papi girl è delirante, surreale, esagerato. Dà un'immagine esasperata degli episodi legati a Berlusconi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:10:00 GMT)

Noemi Letizia stronca ‘Loro 2’ di Sorrentino/ Ex papi-girl : “noioso e delirante - Berlusconi non è così” : Noemi Letizia stronca "Loro 2" di Paolo Sorrentino, in uscita nei cinema. Per l'ex papi girl è delirante, surreale, esagerato. Dà un'immagine esasperata degli episodi legati a Berlusconi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:38:00 GMT)

Loro - Noemi Letizia boccia il film su Silvio Berlusconi! : Noemi Letizia , la giovane ragazza al centro della cronaca quando Berlusconi andò alla sua festa di 18 anni a Casoria, infatti non ha affatto amato il film, definendolo una vera e propria "toppa" a ...