Nike Zen Run | l’approccio mindful alla corsa

vanityfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Sapete cos’è il runner high? È lo sballo di chi corre, quella sensazione di euforia, esaltazione che pervade il podista quando percorre (soprattutto) lunghe distanze. La, lo abbiamo detto tante volte, fa bene: migliora il sistema immunitario, irrobustisce il cuore, aiuta a dimagrire, rafforza le ossa, riduce ansia e stress e riduce problemi mentali e cognitivi, incluse le demenze. Ma la, non solo fa bene, ci fa stare anche bene. Ritagliare qualche momento per poterci dedicare a ciò che ci piace davvero, considerato che spesso conduciamo una vita davvero frenetica, diventa fondamentale. Fondamentale per staccare la spina, “detossinarci” e liberare la mente. Mens sana in corpore sano, insomma. Banale? Scontato? Può essere, ma è comunque una verità. Ultimamente si sta diffondendo un nuovo tipo di allenamento, larunning, che uniscela ...