Nigeria-Islanda 2-0 | decide la doppietta di Musa Sigurdsson sbaglia un rigore

Nigeria-Islanda 2-0 : Musa show - doppietta e secondo posto : VOLGOGRAD , Russia, - Non ci è riuscita l'Argentina, ci riesce la Nigeria a sciogliere la resistenza dell'Islanda. Le Super Aquile ammutoliscono il GeyserSound grazie a una doppietta di Musa nel ...

PAGELLE / Nigeria Islanda (2-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone D) : PAGELLE Nigeria Islanda: i voti della partita con i migliori e i peggiori oggi in campo alla Volgograd Arena per il girone D ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:58:00 GMT)

Russia 2018 - Nigeria-Islanda 2-0 : 18.55 L'Argentina ringrazia la Nigeria. La vittoria 2-0 sull'Islanda issa le Super Aquile a 3 punti:martedì sarà spareggio tra sudamericani e africani, con la Nigeria che potrà contare sul pareggio, anche in caso di vittoria dell'Islanda sulla Croazia (girone E). A Volgograd, primo tempo scialbo.Durante la ripresa si scatena il nigeriano Musa. Prima perla al 49' con arresto e tiro di controbalzo su assist di Mose; dopo una traversa di testa,il ...

VIDEO Gol stellare di Ahmed Musa : stop e destro al volo in Nigeria-Islanda. Che rete per le Super Aquile : Ahmed Musa ha segnato un gol eccezionale in Nigeria-Islanda ai Mondiali 2018. L’attaccante africano ha stoppato in area un bellissimo cross di Moses e poi ha calciato al volo in porta portando le Super Aquile sull’1-0. Di seguito il VIDEO del gol di Musa. Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com

Nigeria-Islanda 1-0 La Diretta Vantaggio firmato Musa : Il debutto assoluto in una Coppa del Mondo è stato da sogno per l'eroica Islanda di Hallgrimsson, che mai avrebbe potuto immaginare un pareggio con la grande Argentina, ma oggi a Volgograd gli scandinavi possono scrivere un'ulteriore ...

Nigeria Islanda 0-0 : il risultato in diretta live : La Nigeria ha vinto solo una delle ultime 13 partite in Coppa del Mondo , 1V, 3N, 9P, : contro la Bosnia ed Herzegovina nel 2014. o Nei grandi tornei internazionali , Mondiali ed Europei, , l'Islanda ...

