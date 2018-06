Nel duello tra Lega e M5s | Salvini sta approfittando dell' ' effetto scia'

Fortnite : fino a 50.000 V-Buck in palio Nella nuova modalità Duello in Solitaria : La nuova modalità a tempo lanciata su Fortnite mette in palio premi davvero succosi per i giocatori più virtuosi, compiendo di fatto un primo passo verso quella che potrebbe essere una futura modalità competitiva di cui si sta tanto parlando per il titolo di Epic Games.Come riporta VG247, la modalità Duello in Solitaria mette in palio fino a 50.000 V-Buck. Ecco di seguito i dettagli di questa nuova modalità introdotta, riportati dal sito ...

Moto3 - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Niccolò AntoNelli fa il vuoto - alle sue spalle il solito duello tra Italia e Spagna : Dopo una mattinata non semplice, Niccolò Antonelli (SIC58) sbaraglia la concorrenza nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, facendo segnare un ottimo 1:46.630, unico pilota del lotto a scendere sotto il muro dell’1:47. Il cattolichino, dunque, piazza la zampata giusta dopo un inizio di campionato difficile e, in questo modo, prova a rilanciarsi in questo 2018. alle sue spalle si è piazzato ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : inizia il duello Ferrari-Mercedes Nelle prove libere. Le Red Bull pronte ad inserirsi : Finalmente ci siamo. Quarto appuntamento del Mondiale di F1 2018, in quel di Baku, per la seconda edizione del GP di Azerbaijan (sarebbe la terza ma nel 2016 la denominazione era GP d’Europa). Dopo i round in Australia, Bahrein e Cina, i bolidi sono pronti ad esibirsi sul primo circuito cittadino in calendario. Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza in vetta al Mondiale, davanti a Lewis Hamilton, e certamente non si augura di ...

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini Nel duello a distanza al Vinitaly : L'unico incontro è stato con un bicchiere di 'Di Majo Norante', spumante brut dell'omonima cantina molisana, ottenuto da vitigni Falanghina Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono rimasti tre ore sotto gli stessi padiglioni del Vinitaly senza incrociarsi nemmeno. Non che un incontro fosse stato concordato, anzi i due protagonisti avevano chiarito sin dal loro arrivo che non vi sarebbe stato faccia a faccia, ma intorno ...

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini Nel duello a distanza al Vinitaly : 'Il vino fa conoscere le nostre bellezze e dà un valore in più al nostro Paese in tutto il mondo ma e' anche una grande occasione per distendere gli animi, per vedersi, per parlare, per dialogare. È ...

