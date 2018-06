NBA | tutto l' elenco delle scelte del Draft 2018

NBA – Kyrie Irving fa chiarezza sulla sua relazione con Kehlani e avverte i fan : “non mi ha tradito - vi dico tutto” : Attraverso un lungo post social, Kyrie Irving ha fatto chiarezza sulla fine della storia con la sua ex Kehlani, spiegando ai fan, arrabbiati con la ragazza, di non essere stato tradito Negli ultimi giorni alcuni rumor hanno destabilizzato la vita privata di Kyrie Irving. Il mondo del gossip ha attribuito la fine della relazione fra Kyrie con la cantante Kehlani, al fatto che la ragazza avrebbe tradito il playmaker dei Celtics. Notizia che ha ...

NBA : talento - centimetri... Tutto sul draft 2018 : Eppure, la formazione non americana e un atteggiamento a volte tiepido verso il mondo della NBA lo rendono svantaggiato per le primissime scelte, dopo mesi in cui sembrava potesse ambire persino alla ...

NBA Finals - il tempismo è tutto : i canestri decisivi di Steph Curry in gara-1 : Dopo il 10-3 degli Warriors per aprire il secondo tempo, James si carica tutto il mondo sulle spalle segnando 12 punti consecutivi per trasformare uno svantaggio di 7 lunghezze in un vantaggio di 3, ...

NBA - gli Houston Rockets hanno fatto tutto il possibile - ma non è bastato : e adesso? : In un mondo in cui non esistono vittorie morali, Houston ha fatto tutto il possibile per conquistarne una reale. Un progetto partito dalla scorsa estate, dagli acquisti azzeccati di Paul, Tucker e ...

NBA - Spurs pronti a tutto per trattenere Leonard : ROMA - La stagione appena trascorsa da Kawhi Leonard è stata senza dubbio la più difficile in carriera per il californiano che ha disputato appena nove partite viaggiando 16 punti a partita. L'...

Playoff NBA – J.R. Smith fa mea culpa e traccia la strada per il futuro : “dobbiamo aiutare LeBron - non può fare tutto da solo” : J.R. Smith ha sottolineato il suo scarso apporto e quello del resto dei compagni a LeBron James, auspicando un miglioramento sotto questo punto di vista in vista di gara-3 contro i Celtics Dopo la schiacciante vittoria nella serie contro i Raptors, i Cleveland Cavaliers erano additati da tutti come i favoriti per la vittoria delle Eastern Conference Finals contro i Celtics privi di Hayward e Irving. E invece le prime due partite della serie ...

NBA – James Harden bacchetta i Rockets dopo gara-1 : “ragazzi non posso fare tutto da solo” : James Harden pungola nell’orgoglio i suoi Rockets dopo la sconfitta in gara-1: ‘Il Barba’ chiede un supporto maggiore dal resto della squadra in vista di gara-2 Mrtedì notte i Golden State Warriors hanno sbancato il Toyota Center di Houston portandosi a casa una delicata gara-1 delle Western Conference Finals. Gli Houston Rockets non sono riusciti ad evitare il primo ko casalingo, nonostante i 41 punti e 7 assist messi a referto da James Harden. ...

NBA - DeMar DeRozan fuori per tutto il 4° periodo : 'Brucia restare a guardare e perdere' : Il fatto che poi Cleveland disponga del giocatore più forte del mondo, è un'altra storia . Ma la sostanza racconta il fatto che Toronto ha fatto meglio rinunciando a DeRozan, un paradosso. Il fatto ...

Playoff NBA 2018 - gara-7 per decidere tutto : Cleveland-Indiana LIVE : Verrebbe facile riassumere gara-7 come LeBron James contro gli Indiana Pacers. Facile e sbagliato, ovviamente " ma la tentazione, data un'occhiata alle cifre, c'è. Nelle tre sconfitte dei Cavs il n°23 ...