NBA Draft 2018 | i Dallas Mavericks vanno all-in per Luka Doncic | scambio di scelte con

NBA - tutto l'elenco delle scelte del Draft 2018 : Confermate tutte le primissime scelte come da previsioni, la prima sorpresa è stata lo scambio tra Atlanta e Dallas: gli Hawks hanno selezionato Luka Doncic per poi mandarlo in Texas e ottenere in ...

NBA Draft : Joel Embiid e Draymond Green danno il benvenuto a Deandre Ayton via Twitter : La NBA è famosa non tanto e non solo per il talento dei suoi atleti, per la fisicità dei suoi gesti e dei contatti sotto canestro, per l'enorme sforzo e numero di gare giocate in una stagione senza ...

NBA Draft 2018 : il vincitore della serata sui social è Adrian Wojnarowski : ... è ormai da anni la principale fonte di informazioni, notizie e anteprime riguardo il mercato e tutto ciò che ruota attorno alla lega più competitiva del mondo; un professionista in grado di ...

Draft NBA - che fine farà Donte DiVincenzo? L’Mvp delle finals NCAA cerca posto tra i “grandi” : Donte DiVincenzo si appresta a vivere il Draft NBA che lo potrebbe proiettare per così dire ‘al piano superiore’ dopo gli anni nella NCAA Donte DiVincenzo è stato la vera sorpresa dell’annata NCAA, vincendo anche il titolo di Mvp delle finals. La guardia, di chiare origini italiane, adesso rischia però di venire snobbata al prossimo Draft. Gli scout NBA infatti, non hanno visto un potenziale tale da essere scelto ai primi posti ...

Draft NBA – I Grizzlies ascoltano offerte per la pick #4 accoppiata a Parsons : i Celtics ci pensano : I Memphis Grizzlies sono pronti ad ascoltare le offerte per la loro scelta numero 4 al prossimo Draft NBA, a patto di potersi liberare del contratto di Parsons: i Boston Celtics valutano la situazione Questa notte, il Draft NBA darà la possibilità a tutte le franchigie NBA di potersi assicurare un possibile giovane fenomeno sul quale costruire il proprio futuro. Ovviamente più alta è la scelta, maggiore è la possibilità di selezionare il miglior ...

Draft NBA – Gli Atlanta Hawks puntano Doncic : messi sul mercato Schroder e Bazemore : Gli Atlanta Hawks puntato a scegliere Luka Doncic al prossimo Draft: da leggere in quest’ottica la volontà di mettere sul mercato Schroder e Bazemore Questa notte a Brooklyn avrà luogo il Draft NBA 2018. Per 60 giovani atleti sarà il primo passo per inseguire i propri sogni nel mondo dorato della massima competizione mondiale di basket. Luka Doncic è uno dei prospetti più interessanti disponibili e sarebbe finito nel mirino degli Atlanta Hawks. ...

Draft NBA 2018/ Conto alla rovescia per la notte delle scelte : chi sarà il numero 1? : Draft NBA 2018: si avvicina la notte in cui le varie franchigie selezioneranno i migliori prospetti degli Stati Uniti e del mondo. Phoenix ha la prima scelta assoluta: su chi punterà?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:02:00 GMT)

NBA Draft 2018 : la notte delle stelle del futuro - in diretta dall'1 su Sky Sport : Il primo a pronunciarli sarà Adam Silver, al resto poi penseranno il loro talento e la voglia di fare la differenza nella lega più importante del mondo del basket. Dove sperano di entrare già dalle ...

Draft NBA – I Raptors vogliono una scelta in top 10 : tutti a rischio trade - rischiano anche DeRozan e Lowry : Dopo l’arrivo di coach Nurse, Toronto Raptors sembrano voler rivoluzionare il proprio roster: la franchigia canadese vuole una scelta in top 10 e non esclude l’eventuale cessione dei big Dopo una delle migliori annate della franchigia, conclusa però con l’ennesima, infruttuosa, postseason nella quale LeBron James è sembrato un muro invalicabile, i Toronto Raptors sembrano voler rivoluzionare il proprio roster. Viste le difficoltà ad aggiungere ...

Draft NBA – Luka Doncic - in un filmato i suoi obiettivi in NBA : “ROY - MVP - Jennifer Aniston e titolo entro…” [VIDEO] : Luka Doncic ha stilato i suoi obiettivi per i primi anni in NBA: in un simpatico video realizzato da Bleacher Report il talento sloveno ha parlato dei traguardi che intende conseguire nella lega Domani notte Luka Doncic entrerà finalmente nel mondo dorato dell’NBA. Il talento che ha impressionato tutta Europa, con la bacheca piena da cestista del Real Madrid e che a soli 20 anni è già campione d’Europa con la Slovenia, è pronto a misurarsi con i ...

Draft NBA – Meglio la qualità della quantità : i Kings non cascano nella ‘trappola’ dei Clippers : I Los Angeles Clippers hanno fatto un tentativo per soffiare la scelta numero 2 del prossimo Draft ai Sacramento Kings: l’offerta è stata rispedita al mittente Il Draft 2018 è ormai alle porte e domani notte, per 60 giovani atleti si realizzerà il sogno di entrare nella lega NBA. Le franchigie però, fin quando non toccherà a loro prendere una decisione sul prospetto da selezionare, possono decidere liberamente di scambiare la propria scelta in ...

Draft NBA – Luka Doncic alza la voce : “farò rimpiangere tutti di non avermi scelto” : Luka Doncic lancia un chiaro messaggio a tutte le franchigie: alla vigilia del Draft NBA, il talento del Real Madrid è pronto a far pentire chiunque deciderà di non sceglierlo La sera del 21 giugno, quella in cui si terà il Draft NBA 2018, è ormai alle porte. Domani notte, 60 giovani atleti entreranno ufficialmente in NBA, per inseguire il proprio sogno. Fra le prime scelte, ci sarà sicuramente Luka Doncic, talento del Real Madrid che ha stupito ...

NBA - le domande fondamentali del Draft 2018 : ... per capire se è pronto , o quando e soprattutto SE lo sarà, al salto nella Lega più importante al mondo. Possiamo togliere la definizione di tweener dal vocabolario del Draft? Decisamente. In ...

Puma - il ritorno nell’NBA è in grande stile : firmato anche DeAndre Ayton - potenziale scelta n°1 al Draft : Dopo Baley III e Smith, Puma ha deciso di puntare anche sulla potenziale scelta numero 1 al prossimo Draft ingaggiando DeAndre Ayton Dopo diversi anni di assenza, Puma ha scelto di ritornare nel mercato dello sportwear dedicato al mondo NBA. E ha deciso di farlo seguendo una linea Young. Dopo aver firmato Marving Bagley III, Trae Young (dati fra le prime 5 chiamate al prossimo Draft) e Zhaire Smith (dato fra la 10 e la 15) Puma ha fatto all-in ...