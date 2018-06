optimaitalia

: Nathalie Kelley sconvolge i fan di #Dynasty 2: il diavolo di The Vampire Diaries dice addio alla serie?… - OptiMagazine : Nathalie Kelley sconvolge i fan di #Dynasty 2: il diavolo di The Vampire Diaries dice addio alla serie?… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Sono notizienti quelle che arrivano dagli Usa e, in particolare, dal prossimo set di Dinasty 2:Kelly non tornerà, o almeno così sembra. Il bel diavolo di The, colei che ha saputo tenere con le spalle al muro i fratelli Salvatore conquistando il pubblico The CW, aveva trovato posto proprio nel reboot della famosa serie ma, a quanto pare, la sua avventura è già finita.Nel finale della prima stagione, il pubblico l'ha lasciata ferita da un'arma da fuoco e nel bel mezzo di un incendio ma mai e poi mai avrebbe pensato ad un suo mancato ritorno.Kelly in2 ha prestato il volto alla sexy Cristal che, a quanto pare, non farà parte della seconda stagione della serie che presto si inizierà a girare.In un'intervita a E! News, la stessaha confermato: "Non ho letto nulla sulla stagione 2. So che finisco la prima stagione ...