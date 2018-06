Nas | sequestro di tonno rosso in un deposito abusivo

Controllo dei Nas in ristoranti etnici in tutto l'Abruzzo - sospese attività e sequestro merci : L'Aquila - Due imprese alimentari sottoposte a provvedimento di sospensione dell'attività, 380 chilogrammi di alimenti sequestrati, dodici persone segnalate all'autorità sanitaria e amministrativa e violazioni amministrative per 18mila euro. E' il bilancio dei controlli che i Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito nel settore della ristorazione etnica di tutto l'Abruzzo. Sedici, nel complesso, le ...

