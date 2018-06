: Il Napoli ha raggiunto l’accordo con Fabian Ruiz del Betis Siviglia, ora si attende solo la prima cessione importan… - claudioruss : Il Napoli ha raggiunto l’accordo con Fabian Ruiz del Betis Siviglia, ora si attende solo la prima cessione importan… - TelevideoRai101 : Napoli,22enne maliano ferito in strada - divuolo : Dal Mali a Napoli: la storia di Bouyagui, il 22enne ferito con un fucile a salve -

all'addome con due piombini sparati da un fucile ad aria compressa, a mezzanotte, in Corso Umberto a. Così il, giovane chef, è stato preso di mira da sconosciuti a bordo di un'auto,nella notte tra mercoledì e giovedì. Un'aggressione con evidente sfondo razzista, per la vittima: "Sparavano e ridevano", racconta il giovane, medicato in ospedale e dimesso con 10 giorni di prognosi, ma "ho temuto di morire" dice, ancora scosso per dall'episodio. "Asto bene -ha detto-.Ma se continua così me ne vado".(Di venerdì 22 giugno 2018)