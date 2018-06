Nainggolan saluta i tifosi giallorossi | ' Via dalla Roma | non è stata una mia scelta'

Blastingnews

: #Nainggolan saluta la #Roma: 'Non è stata una mia scelta, l'Inter mi ha voluto più di tutti' ?? ????? - GoalItalia : #Nainggolan saluta la #Roma: 'Non è stata una mia scelta, l'Inter mi ha voluto più di tutti' ?? ????? - asromavincixnoi : Radja Nainggolan saluta i tifosi della Roma tramite le pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le parole del cent… - Paolino843 : RT @GoalItalia: #Nainggolan saluta la #Roma: 'Non è stata una mia scelta, l'Inter mi ha voluto più di tutti' ?? ????? -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Si conclude dopo ben 4 anni e mezzo il legame tra Radjae la, con il Ninja che si sta preparando ad indossare la divisa nerazzurra dell'Inter. Si tratta di un affare da 38 milioni di euro complessivi: 24 milioni più Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Se il primo potrebbe far comodo a Di Francesco, il secondo invece potrebbe essere usato come contropartita per arrivare a Berardi del Sassuolo. Fortemente voluto da Luciano Spalletti Il belga a Milano ritroverà Luciano Spalletti, tecnico con cui ha già lavorato negli anni precedenti proprio ae per il quale ha speso belle parole: "Un grande allenatore, sono felice di tornare a giocare con lui". Con molta probabilitàverrà schierato come trequartista nel 4-2-3-1 nerazzurro, ruolo che proprio Spalletti gli aveva ritagliato a, andando a sfruttare il suo strapotere atletico più vicino alla porta avversaria. ...