Nainggolan all' Inter | ecco perché è un affare per tutti

News Sportive 21/06/2018 – Dal passaggio di Nainggolan all’Inter fino al successo di Viviani : le notizie di oggi : Tutte le notizie di questa giornata di sport: dal trasferimento di Nainggolan all’Inter fino alla vittoria di Elia Viviani nella seconda tappa della Adriatica Ionica Race Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo ...

Nainggolan allo scoperto : “non è facile lasciare Roma” : Nainggolan sembra non aver avuto molta scelta nel dire addio alla Roma, il calciatore si appresta a firmare con l’Inter per la prossima stagione “Non credete che io stia benissimo a dover lasciare Roma. Ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte”. Nainggolan ha risposto così, su Instagram, ad un tifoso della Roma. Parole eloquenti che danno un quadro di quanto sta accadendo in queste ore in casa giallorossa. Nainggolan è ...

Inter - è fatta per Nainggolan - tentativo per Dembélé : come cambia l'undici di Spalletti : Ormai ci siamo: Radja Nainggolan sarà un nuovo giocatore dell'Inter. La trattativa, partita due settimane fa, sembra vicina alla definitiva fumata bianca, con le due società che hanno trovato l'accordo sia sulla valutazione del centrocampista belga, sia sull'inserimento delle due contropartite tecniche. L'Inter verserà nelle casse della Roma una cifra intorno ai ventiquattro milioni di euro più i cartellini del giovane centrocampista della ...

Nainggolan va all'Inter : accordo con la Roma per 23 milioni e mezzo : Milano - Radja Nainggolan arriva all'Inter: alla Roma andranno 23,5 milioni più i cartellini di Santon e Zaniolo. Manca solo l'ufficialità ma l'affare è praticamente chiuso.

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - il belga : “Non voglio lasciare Roma - ma non decido io” (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:51:00 GMT)

Inter - non solo Nainggolan : chiesto anche Florenzi alla Roma (RUMORS) : L'Inter sembra cominciare a muoversi concretamente sul mercato, come testimoniato dal colpo Radja Nainggolan. Siamo ai dettagli della trattativa che dovrebbe portare il centrocampista belga della Roma a Milano. Il giocatore, infatti, ha gia' un accordo con i nerazzurri sulla base di un contratto quadriennale, fino al 2022, a quassi cinque milioni di euro a stagione più bonus. anche la trattativa tra le due societa' sembra a buon punto visto che ...

Roma - definiti gli ultimi dettagli con l’Inter per Nainggolan : ecco le contropartite scelte dai giallorossi : L’operazione Nainggolan è ormai definita, la Roma ha scelto anche le due contropartite che l’Inter gireranno ai giallorossi per il centrocampista belga Un’operazione ormai definita in tutti i suoi particolari, Nainggolan è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista belga si trasferisce in nerazzurro a fronte del pagamento di 22 milioni di euro cash più due contropartite, che la Roma ha già ...

